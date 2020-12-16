Белоруссии нужен закон об иноагентах, считает парламентарий
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Белоруссии предстоит принять закон об иностранных агентах, нужно учесть российский опыт, считает председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.
"Ближайшая задача, которая будет стоять перед нами, это тоже принятие закона об иностранных агентах. Было бы здорово, если бы мы сразу начали делать это с учетом вашего опыта, поскольку социальная и политическая ситуации в наших странах похожи", - сказал Савиных в ходе круглого стола временной комиссии Совета Федерации РФ по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
Он заявил, что внешние силы влияют на общественную повестку дня, маскируясь под классические формы сотрудничества "в рамках программ, которые нацелены на обеспечение устойчивого развития, достижения гендерного равенства, различных программ спасения климата".
"Мы с вами осознаем, что Россия и Белоруссия находятся, среди прочего, еще и в состоянии Союзного государства. Это юридический термин. У нас единое Союзное государство со своими документами, имеющими юридическую силу. Это не значит, конечно, что мы опекаем друг друга, входим в какие-то позиции сугубо внутренней жизни. Но тем не менее по контуру отбиваться от разного рода атак, наверное, нам было бы правильнее, координируя эти позиции друг с другом", - сказал в ответ глава комиссии СФ Андрей Климов.
Климов также отметил, что атаки на Россию, ее суверенитет "определяются миллиардами". "По году таких миллиардов до десятка доходит. И не так просто противостоять. Мы большую часть, конечно, отбиваем на дальних подступах, но бывает, что и не все получается отбить вовремя", - заключил политик.