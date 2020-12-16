https://ria.ru/20201216/inoagenty-1589476007.html

Белоруссии нужен закон об иноагентах, считает парламентарий

Белоруссии нужен закон об иноагентах, считает парламентарий

Белоруссии предстоит принять закон об иностранных агентах, нужно учесть российский опыт, считает председатель постоянной комиссии палаты представителей... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T12:50

2020-12-16T12:50

2020-12-16T12:50

парламентское собрание союза беларуси и россии

здоровье - общество

минск

белоруссия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Белоруссии предстоит принять закон об иностранных агентах, нужно учесть российский опыт, считает председатель постоянной комиссии палаты представителей национального собрания Белоруссии Андрей Савиных.Он заявил, что внешние силы влияют на общественную повестку дня, маскируясь под классические формы сотрудничества "в рамках программ, которые нацелены на обеспечение устойчивого развития, достижения гендерного равенства, различных программ спасения климата".Что касается обмена опытом, всегда готовы, добавил сенатор. "Можем сделать это в Минске, можем сделать это в Москве, можем сделать это при помощи видеоконференцсвязи", - сказал он.Климов также отметил, что атаки на Россию, ее суверенитет "определяются миллиардами". "По году таких миллиардов до десятка доходит. И не так просто противостоять. Мы большую часть, конечно, отбиваем на дальних подступах, но бывает, что и не все получается отбить вовремя", - заключил политик.

https://ria.ru/20201215/uchebnik-1589304512.html

минск

белоруссия

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здоровье - общество, минск, белоруссия