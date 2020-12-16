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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201216/immunitet-1589413935.html
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19
Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19
Групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T00:45
2020-12-16T00:45
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вашингтон
здоровье
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.В США начали прививать медиков вакциной Pfizer, ожидается одобрение местным регулятором вакцины производства Moderna. До того момента, когда вакцины станут широко доступны населению, пройдут еще как минимум несколько месяцев. Проблема заключается не только в масштабировании производства и массовом распространении вакцины, но и в желании людей прививаться. Опросы показывают, что не менее четверти жителей США не хотят прививаться по разным причинам.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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энтони фаучи, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вашингтон, здоровье, сша, в мире

Инфекционист назвал условие выработки группового иммунитета от COVID-19

00:45 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Групповой иммунитет от COVID-19 потребует вакцинации до 85% населения, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Если вам действительно нужен подлинный групповой иммунитет… нужно, чтобы было вакцинировано от 75% до 85% населения страны. Я бы даже сказал, ближе к 85%", - сказал Фаучи в интервью Vox.
В США начали прививать медиков вакциной Pfizer, ожидается одобрение местным регулятором вакцины производства Moderna. До того момента, когда вакцины станут широко доступны населению, пройдут еще как минимум несколько месяцев. Проблема заключается не только в масштабировании производства и массовом распространении вакцины, но и в желании людей прививаться. Опросы показывают, что не менее четверти жителей США не хотят прививаться по разным причинам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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