https://ria.ru/20201216/gukovskiy-1589405899.html

"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма

"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма

Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Феноменальная эрудиция и память. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии.

2020-12-16T14:00

2020-12-16T14:00

2020-12-16T14:00

подкаст "заговор классиков"

подкаст

а. с. пушкин

николай гоголь

литература

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589407277_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_0676550850607bd1413feb55078177f8.jpg

"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Феноменальная эрудиция и память. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, а. с. пушкин, николай гоголь, литература, история