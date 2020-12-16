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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201216/gukovskiy-1589405899.html
"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма
"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма
Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Феноменальная эрудиция и память. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии.
2020-12-16T14:00
2020-12-16T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
а. с. пушкин
николай гоголь
литература
история
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"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма
Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Феноменальная эрудиция и память. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, а. с. пушкин, николай гоголь, литература, история

"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма

14:00 16.12.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Гуковский. Итоги русского классицизма
14:00
Читать ria.ru в
Как Колумб открыл Америку, так Гуковский открыл русскую литературу XVIII века. Описал поэзию и драматургию русского классицизма. В молодости близок к формалистам. Рано стал профессором. Феноменальная эрудиция и память. Свободный стиль его лекций обожали студенты. Был репрессирован в 1949 году. Годом позже умер в тюрьме. Гордость нашей филологии.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастА. С. ПушкинНиколай Гогольлитератураистория
 
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