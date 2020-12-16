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Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:31
2020-12-16T15:31
россия
северный поток — 2
ангела меркель
германия
в мире
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель."Что касается "Северного потока", то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", - сказала Меркель в бундестаге ФРГ, отвечая на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" о том, какие меры намерены принять власти страны для поддержки проекта."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, в мире

Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"

15:31 16.12.2020
 
© AP Photo / dpa / Stefan SauerТрубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© AP Photo / dpa / Stefan Sauer
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БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель.
"Что касается "Северного потока", то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", - сказала Меркель в бундестаге ФРГ, отвечая на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" о том, какие меры намерены принять власти страны для поддержки проекта.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 10:33
В США заявили, что "Северный поток — 2" никогда не будет функционировать
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
 
РоссияСеверный поток — 2Ангела МеркельГерманияВ мире
 
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