https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589516314.html

Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Меркель заявила о неизменности позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:31

2020-12-16T15:31

2020-12-16T15:31

россия

северный поток — 2

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588539982_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_1d60a1622e61edaaeada74239b40ead4.jpg

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Отношение правительства ФРГ к проекту "Северный поток 2" остается неизменным на протяжении последних лет, заявила в среду канцлер Ангела Меркель."Что касается "Северного потока", то позиция федерального правительства остается неизменной по сравнению с той, которая была в последние годы", - сказала Меркель в бундестаге ФРГ, отвечая на вопрос депутата от фракции "Альтернатива для Германии" о том, какие меры намерены принять власти страны для поддержки проекта."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20201212/gaz-1588887869.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, ангела меркель, германия, в мире