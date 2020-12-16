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Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"
Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"
США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T15:18
2020-12-16T15:18
северный поток — 2
турецкий поток
балтийское море
дональд трамп
владимир чижов
джо байден
владимир путин
сша
украина
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."США вряд ли при новой администрации откажутся от негативного отношения к "Северному потоку 2", как кстати и к "Турецкому потоку". Мы в этом видим в первую очередь проявление недобросовестной конкуренции", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, дональд трамп, владимир чижов, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире

Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"

15:18 16.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам.
"США вряд ли при новой администрации откажутся от негативного отношения к "Северному потоку 2", как кстати и к "Турецкому потоку". Мы в этом видим в первую очередь проявление недобросовестной конкуренции", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В порту Визби на острове Готланд идет подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
00:40
В Госдуме назвали основной вопрос по "Северному потоку-2" в 2021 году
 
Северный поток — 2Турецкий потокБалтийское мореДональд ТрампВладимир ЧижовДжо БайденВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
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