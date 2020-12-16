https://ria.ru/20201216/gazoprovod-1589512486.html

Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"

Чижов оценил отношение США к "Северному потоку — 2"

США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T15:18

2020-12-16T15:18

2020-12-16T15:18

северный поток — 2

турецкий поток

балтийское море

дональд трамп

владимир чижов

джо байден

владимир путин

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/84/1555338402_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_98fe8957c83cb8ed9e4dd2e128d8da29.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку — 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам."США вряд ли при новой администрации откажутся от негативного отношения к "Северному потоку 2", как кстати и к "Турецкому потоку". Мы в этом видим в первую очередь проявление недобросовестной конкуренции", - сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/panina-1589412870.html

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, дональд трамп, владимир чижов, джо байден, владимир путин, сша, украина, в мире