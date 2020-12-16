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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201216/elektrosamokat-1589592071.html
Минниханов предложил ограничить скорость электросамокатов
Минниханов предложил ограничить скорость электросамокатов
Скорость движения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, должна быть ограничена в пределах скорости движения пешеходов – 5 километров в час, это... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T23:01
2020-12-16T23:01
республика татарстан
россия
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
набережные челны
общество
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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Скорость движения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, должна быть ограничена в пределах скорости движения пешеходов – 5 километров в час, это позволит избежать их травмирования, заявил президент Татарстан Рустам Минниханов.Он отметил, что республика сейчас создаёт много зон отдыха для жителей, набережных, где нежелательно "встретиться с каким-нибудь самокатом".Кроме того, по мнению Минниханова, самым жёстким образом нужно наказывать водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - лишать их водительских прав навсегда. "Самое страшное – это безответственные водители в состоянии опьянения или наркотического опьянения. Это преступники. Их вообще жалеть нельзя. Кем бы он ни был, у него надо навсегда отбирать права. Это преступник", - подчеркнул руководитель региона.Глава республики также призвал все заинтересованные органы – ГИБДД, прокуратуру и другие – жестко контролировать работу автошкол и выдачу водительских удостоверений, чтобы права получали только те, кто действительно умеет управлять автомобилем. По его словам, пока ещё на дорогах республики много водителей с небольшим стажем, по вине которых происходят ДТП.Для повышение безопасности дорожного движения Татарстану, по словам Минниханова, ещё много над чем надо серьёзно работать. Это, по его оценке, и инженерное оборудование дорог – разделительные полосы, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, установка светофоров, оборудование перекрёстков, устройство освещения. Также важна профилактика нарушений ПДД среди пешеходов, и здесь необходимо применять все существующие меры работы с населением, информирования, предупреждения, в целом повышать культуру поведения на дорогах, в том числе работая в этом направлении с детьми уже с детского сада, школы. А нарушителей важно наказывать и рублем. "Все эти меры дают позитивный результат, мы видим, результат есть", - подчеркнул Минниханов.По информации главы МВД по Татарстану Артема Хохорина, в республике по сравнению с 2012 годом (базовый отчетный период, старт ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения") число погибших в ДТП сократилось более чем в 2 раза. При этом темпы снижения данного показателя выше, чем в среднем по России и ПФО. Значительно улучшилась ситуация на федеральных трассах, снизились все основные показатели аварийности.Например, на трассе М-7 "Волга" с 2004 года (с начала её реконструкции) количество погибших на участке от Казани до Набережных Челнов сократилось более чем в 10 раз. По словам Хохорина, показатель социального риска в настоящее время в Татарстане составляет 7,6 погибших на 100 тысяч населения. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе (в среднем по округу – 10,2). Согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2030 году конечный показатель социального риска должен составлять в республике не более 4 погибших на 100 тысяч населения.
https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html
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россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, набережные челны, общество

Минниханов предложил ограничить скорость электросамокатов

23:01 16.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДействующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани
Действующий президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время голосования на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Скорость движения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, должна быть ограничена в пределах скорости движения пешеходов – 5 километров в час, это позволит избежать их травмирования, заявил президент Татарстан Рустам Минниханов.

"Вместо того, чтобы пешком ходить, молодёжь "летает" на этих электросамокатах. (Надо) или ограничить скорость их движения, или убрать их с тротуаров, или на тротуаре должно быть отдельное место… Конечно, это угроза. Не дай бог, какого-нибудь ребёнка задавят, женщину с коляской. Я не знаю рецепт, но нам надо и на законодательный уровень выйти: 100%, если он перемещается по тротуару, скорость должна быть, как скорость пешехода – 5 километров в час, не больше", - сказал Минниханов на совместном заседании правительства Татарстана и коллегии МВД республики.

Он отметил, что республика сейчас создаёт много зон отдыха для жителей, набережных, где нежелательно "встретиться с каким-нибудь самокатом".
Кроме того, по мнению Минниханова, самым жёстким образом нужно наказывать водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - лишать их водительских прав навсегда. "Самое страшное – это безответственные водители в состоянии опьянения или наркотического опьянения. Это преступники. Их вообще жалеть нельзя. Кем бы он ни был, у него надо навсегда отбирать права. Это преступник", - подчеркнул руководитель региона.
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Глава республики также призвал все заинтересованные органы – ГИБДД, прокуратуру и другие – жестко контролировать работу автошкол и выдачу водительских удостоверений, чтобы права получали только те, кто действительно умеет управлять автомобилем. По его словам, пока ещё на дорогах республики много водителей с небольшим стажем, по вине которых происходят ДТП.
Для повышение безопасности дорожного движения Татарстану, по словам Минниханова, ещё много над чем надо серьёзно работать. Это, по его оценке, и инженерное оборудование дорог – разделительные полосы, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, установка светофоров, оборудование перекрёстков, устройство освещения. Также важна профилактика нарушений ПДД среди пешеходов, и здесь необходимо применять все существующие меры работы с населением, информирования, предупреждения, в целом повышать культуру поведения на дорогах, в том числе работая в этом направлении с детьми уже с детского сада, школы. А нарушителей важно наказывать и рублем. "Все эти меры дают позитивный результат, мы видим, результат есть", - подчеркнул Минниханов.
По информации главы МВД по Татарстану Артема Хохорина, в республике по сравнению с 2012 годом (базовый отчетный период, старт ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения") число погибших в ДТП сократилось более чем в 2 раза. При этом темпы снижения данного показателя выше, чем в среднем по России и ПФО. Значительно улучшилась ситуация на федеральных трассах, снизились все основные показатели аварийности.
Например, на трассе М-7 "Волга" с 2004 года (с начала её реконструкции) количество погибших на участке от Казани до Набережных Челнов сократилось более чем в 10 раз. По словам Хохорина, показатель социального риска в настоящее время в Татарстане составляет 7,6 погибших на 100 тысяч населения. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе (в среднем по округу – 10,2). Согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2030 году конечный показатель социального риска должен составлять в республике не более 4 погибших на 100 тысяч населения.
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