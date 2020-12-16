https://ria.ru/20201216/elektrosamokat-1589592071.html

Минниханов предложил ограничить скорость электросамокатов

Минниханов предложил ограничить скорость электросамокатов

Скорость движения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, должна быть ограничена в пределах скорости движения пешеходов – 5 километров в час, это... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T23:01

2020-12-16T23:01

2020-12-16T23:01

республика татарстан

россия

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

набережные челны

общество

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КАЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Скорость движения электросамокатов, особенно в пешеходных зонах, должна быть ограничена в пределах скорости движения пешеходов – 5 километров в час, это позволит избежать их травмирования, заявил президент Татарстан Рустам Минниханов.Он отметил, что республика сейчас создаёт много зон отдыха для жителей, набережных, где нежелательно "встретиться с каким-нибудь самокатом".Кроме того, по мнению Минниханова, самым жёстким образом нужно наказывать водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, - лишать их водительских прав навсегда. "Самое страшное – это безответственные водители в состоянии опьянения или наркотического опьянения. Это преступники. Их вообще жалеть нельзя. Кем бы он ни был, у него надо навсегда отбирать права. Это преступник", - подчеркнул руководитель региона.Глава республики также призвал все заинтересованные органы – ГИБДД, прокуратуру и другие – жестко контролировать работу автошкол и выдачу водительских удостоверений, чтобы права получали только те, кто действительно умеет управлять автомобилем. По его словам, пока ещё на дорогах республики много водителей с небольшим стажем, по вине которых происходят ДТП.Для повышение безопасности дорожного движения Татарстану, по словам Минниханова, ещё много над чем надо серьёзно работать. Это, по его оценке, и инженерное оборудование дорог – разделительные полосы, развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, установка светофоров, оборудование перекрёстков, устройство освещения. Также важна профилактика нарушений ПДД среди пешеходов, и здесь необходимо применять все существующие меры работы с населением, информирования, предупреждения, в целом повышать культуру поведения на дорогах, в том числе работая в этом направлении с детьми уже с детского сада, школы. А нарушителей важно наказывать и рублем. "Все эти меры дают позитивный результат, мы видим, результат есть", - подчеркнул Минниханов.По информации главы МВД по Татарстану Артема Хохорина, в республике по сравнению с 2012 годом (базовый отчетный период, старт ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения") число погибших в ДТП сократилось более чем в 2 раза. При этом темпы снижения данного показателя выше, чем в среднем по России и ПФО. Значительно улучшилась ситуация на федеральных трассах, снизились все основные показатели аварийности.Например, на трассе М-7 "Волга" с 2004 года (с начала её реконструкции) количество погибших на участке от Казани до Набережных Челнов сократилось более чем в 10 раз. По словам Хохорина, показатель социального риска в настоящее время в Татарстане составляет 7,6 погибших на 100 тысяч населения. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе (в среднем по округу – 10,2). Согласно нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к 2030 году конечный показатель социального риска должен составлять в республике не более 4 погибших на 100 тысяч населения.

https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html

https://ria.ru/20201210/tatarstan-1588555455.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, набережные челны, общество