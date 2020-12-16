Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/ekspert-1589459961.html
Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, считает эксперт
Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, считает эксперт
Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы они не чувствовали себя здесь людьми второго сорта и зарабатывали соответственно, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T11:42
2020-12-16T12:03
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494399_0:29:3146:1799_1920x0_80_0_0_18ee67efe71d02cca5e3490a3615acc0.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы они не чувствовали себя здесь людьми второго сорта и зарабатывали соответственно, заявил РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах."Мы часто говорим о том, что у нас экстремисты, террористы, пятое-десятое. Но я часто обращал внимание на то, что экстремистом человек становится на территории РФ. Он приезжает сюда, зарабатывает деньги, он попадает в совершенно враждебную среду, где его обманывают, унижают, оскорбляют, где он не имеет никаких социальных гарантий и практически социально незащищен", - добавил эксперт.Если относиться к мигрантам как к равным, если они будут зарабатывать, как россияне, фактически, а не формально, тогда можно будет восполнить дефицит рабочей силы, но процесс этот будет непростым и длительным, полагает Михайлов. Но приучить россиян к специальностям, на которых обычно работают мигранты, будет сложно, так как наше общество "по определению очень амбициозно", заметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/tekhas-1589392121.html
https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569494399_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_80c6718ecf3cc250fcd4771f72303b8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество

Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, считает эксперт

11:42 16.12.2020 (обновлено: 12:03 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы они не чувствовали себя здесь людьми второго сорта и зарабатывали соответственно, заявил РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах.
Флаг США и Техаса возле нефтяной вышки Double Eagle Energy Мидленде, США - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 19:55Акценты
Мигранты или Техас: Байден рискует лишиться штата и электората нелегалов
"У нас непростая ситуация возникает: либо мы должны серьезно изменить свое отношение к мигрантам, чтобы они сюда приехали, либо пытаться адаптировать российских граждан к новой ситуации - в частности, по исполнению тех работ, которые раньше выполняли мигранты", - сказал Михайлов.
"Мы часто говорим о том, что у нас экстремисты, террористы, пятое-десятое. Но я часто обращал внимание на то, что экстремистом человек становится на территории РФ. Он приезжает сюда, зарабатывает деньги, он попадает в совершенно враждебную среду, где его обманывают, унижают, оскорбляют, где он не имеет никаких социальных гарантий и практически социально незащищен", - добавил эксперт.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 16:45
В Москве мигрант получил 15 лет колонии за убийство во время драки
Если относиться к мигрантам как к равным, если они будут зарабатывать, как россияне, фактически, а не формально, тогда можно будет восполнить дефицит рабочей силы, но процесс этот будет непростым и длительным, полагает Михайлов. Но приучить россиян к специальностям, на которых обычно работают мигранты, будет сложно, так как наше общество "по определению очень амбициозно", заметил он.
"Очень часто существует понятие "престижная" и "непрестижная" работа... Мы разрушили уважение к рабочим специальностям от слова совсем. У нас скоро будет возникать дефицит рабочей силы на предприятиях, поскольку старые специалисты уходят, а молодежь не идет на рабочие специальности", - заключил собеседник.
 
Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:41Захарова обвинила Украину в насилии против представителей СМИ
16:39Ученые объяснили загадочные водовороты в Арктике
16:39В Белоруссии дали год колонии мужчине, публично оскорбившему Лукашенко
16:36Российские производители гречки готовы снизить отпускные цены
16:33Медикам силовых структур выплатят 3,5 млрд рублей за работу с COVID-19
16:33В МИД раскритиковали деятельность Международного уголовного суда
16:30МИД прокомментировал санкции США против Турции из-за С-400
16:29В Telegram произошел второй сбой за день
16:27В Москве технологию спасения подводников опробовали на больных COVID-19
16:24В России создали научный центр по изучению влияния изоляции на людей
16:22Россиянка обвинила автосалон в попытке сделать ее "заложницей"
16:21В России определили кандидатов для моделирования полета на Луну
16:20Минсельхоз заявил о завершении уборочной кампании в России
16:19Украинцы поставили экономике страны двойку
16:19Сенатор: торговые сети не пускают продукцию малого бизнеса на свои полки
16:18В Нижегородской области загорелся автобус с пассажирами
16:18Молдавская оппозиция покинула заседание парламента в знак протеста
16:17ЕС намерен "защищать европейские ценности" в интернете
16:16МИД рассказал об обмене пленными между Арменией и Азербайджаном
16:11Samsung раскрыл судьбу серии смартфонов Galaxy Note
Лента новостейМолния