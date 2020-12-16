https://ria.ru/20201216/ekspert-1589459961.html

Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, считает эксперт

Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, считает эксперт

Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы они не чувствовали себя здесь людьми второго сорта и зарабатывали соответственно, заявил РИА... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T11:42

2020-12-16T11:42

2020-12-16T12:03

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россиянам нужно изменить отношение к трудовым мигрантам, чтобы они не чувствовали себя здесь людьми второго сорта и зарабатывали соответственно, заявил РИА Новости член высшего совета движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее в МВД РФ сообщили РИА Новости, что сейчас численность мигрантов в России составляет около 6 миллионов человек, при этом ежегодно эта цифра колеблется от 9 до 11 миллионов. В ведомстве отметили, что наиболее многочисленная категория - это трудовые мигранты, сосредоточенные в крупных городах и экономических центрах."Мы часто говорим о том, что у нас экстремисты, террористы, пятое-десятое. Но я часто обращал внимание на то, что экстремистом человек становится на территории РФ. Он приезжает сюда, зарабатывает деньги, он попадает в совершенно враждебную среду, где его обманывают, унижают, оскорбляют, где он не имеет никаких социальных гарантий и практически социально незащищен", - добавил эксперт.Если относиться к мигрантам как к равным, если они будут зарабатывать, как россияне, фактически, а не формально, тогда можно будет восполнить дефицит рабочей силы, но процесс этот будет непростым и длительным, полагает Михайлов. Но приучить россиян к специальностям, на которых обычно работают мигранты, будет сложно, так как наше общество "по определению очень амбициозно", заметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/tekhas-1589392121.html

https://ria.ru/20201215/prigovor-1589360894.html

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общество