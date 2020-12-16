https://ria.ru/20201216/ekologiya-1589491800.html

Собянин отметил улучшение экологической ситуации в Москве

Собянин отметил улучшение экологической ситуации в Москве

Экология в Москве значительно улучшилась, несмотря на расширение города, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:56

2020-12-16T13:56

2020-12-16T13:56

московская городская дума

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экология в Москве значительно улучшилась, несмотря на расширение города, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин."За последние годы количество выбросов, содержание в атмосфере вредных веществ уменьшилось просто в разы. улучшилась и вода в Москве-реке, в разы стало меньше нефтепродуктов. Улучшилась почва. Улучшилась в целом экология Москвы, несмотря на то, что город продолжает расти, население увеличивается", - сказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.Он отметил, что на фоне роста города удалось стабилизировать и улучшить экологическую ситуацию благодаря тому, что власти развивают транспортное строительство и уделяют пристальное внимание экологическим программам предприятий и организаций.

https://ria.ru/20201210/ekologiya-1588625067.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская городская дума, сергей собянин, москва, общество