https://ria.ru/20201216/ekologiya-1589491800.html
Собянин отметил улучшение экологической ситуации в Москве
Собянин отметил улучшение экологической ситуации в Москве
Экология в Москве значительно улучшилась, несмотря на расширение города, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:56
2020-12-16T13:56
2020-12-16T13:56
московская городская дума
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Экология в Москве значительно улучшилась, несмотря на расширение города, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин."За последние годы количество выбросов, содержание в атмосфере вредных веществ уменьшилось просто в разы. улучшилась и вода в Москве-реке, в разы стало меньше нефтепродуктов. Улучшилась почва. Улучшилась в целом экология Москвы, несмотря на то, что город продолжает расти, население увеличивается", - сказал Собянин, выступая с отчётом в Мосгордуме.Он отметил, что на фоне роста города удалось стабилизировать и улучшить экологическую ситуацию благодаря тому, что власти развивают транспортное строительство и уделяют пристальное внимание экологическим программам предприятий и организаций.
https://ria.ru/20201210/ekologiya-1588625067.html
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московская городская дума, сергей собянин, москва, общество