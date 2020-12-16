Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/ekaterinburg-1589569290.html
В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме
В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме
Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T19:04
2020-12-16T19:04
россия
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались хозяйка дома 1962 года рождения, ее муж 1966 года рождения и их дочь 1998 года рождения.Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, добавили в прокуратуре Свердловской области. Между тем, по данным ведомства, собственниками дома не заключался договор с газовой компанией на техническое обслуживание газового оборудования. Проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек прокуратура взяла на контроль.
https://ria.ru/20201216/tela-1589568570.html
россия
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме

19:04 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Днем 16 декабря в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Кичигинская тел трех взрослых граждан без внешних признаков насильственной смерти. Согласно предварительным сведениям, возможной причиной смерти умерших могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались хозяйка дома 1962 года рождения, ее муж 1966 года рождения и их дочь 1998 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 19:01
В Брянской области обнаружили три тела в квартире
Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, добавили в прокуратуре Свердловской области. Между тем, по данным ведомства, собственниками дома не заключался договор с газовой компанией на техническое обслуживание газового оборудования. Проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек прокуратура взяла на контроль.
 
РоссияВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
04:57Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Лента новостейМолния