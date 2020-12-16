https://ria.ru/20201216/ekaterinburg-1589569290.html

В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме

В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме

Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T19:04

2020-12-16T19:04

2020-12-16T19:04

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались хозяйка дома 1962 года рождения, ее муж 1966 года рождения и их дочь 1998 года рождения.Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, добавили в прокуратуре Свердловской области. Между тем, по данным ведомства, собственниками дома не заключался договор с газовой компанией на техническое обслуживание газового оборудования. Проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек прокуратура взяла на контроль.

https://ria.ru/20201216/tela-1589568570.html

россия

свердловская область

екатеринбург

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россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия