В Екатеринбурге нашли трех человек мертвыми в частном доме
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Тела трех человек найдены в среду в частном доме в Екатеринбурге, возможной причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Днем 16 декабря в правоохранительные органы Ленинского района города Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении по улице Кичигинская тел трех взрослых граждан без внешних признаков насильственной смерти. Согласно предварительным сведениям, возможной причиной смерти умерших могло стать отравление угарным газом из-за неисправности газового котла", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, погибшими оказались хозяйка дома 1962 года рождения, ее муж 1966 года рождения и их дочь 1998 года рождения.
Согласно информации газовой компании, при проведении замеров установлено превышение предельно допустимой концентрации угарного газа, добавили в прокуратуре Свердловской области. Между тем, по данным ведомства, собственниками дома не заключался договор с газовой компанией на техническое обслуживание газового оборудования. Проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек прокуратура взяла на контроль.