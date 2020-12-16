https://ria.ru/20201216/donbass-1589582537.html

На Украине оценили вероятность полномасштабной войны в Донбассе

На Украине оценили вероятность полномасштабной войны в Донбассе

Вероятность начала полномасштабного конфликта на Украине ничтожна после ряда военных учений, которые прошли в 2020 году, считает советник по информационной... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T21:06

2020-12-16T21:06

2020-12-16T21:06

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Вероятность начала полномасштабного конфликта на Украине ничтожна после ряда военных учений, которые прошли в 2020 году, считает советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Ранее украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. В частности, были проведены учения Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынские учения Riverine-2020, украино-молдавские учения "Юг-2020" и украино-британские учения Warrior Watcher-2020.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире