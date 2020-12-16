На Украине оценили вероятность полномасштабной войны в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Ранее украинский парламент принял закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях. В частности, были проведены учения Rapid Trident-2020, Sea Breeze-2020, украино-румынские учения Riverine-2020, украино-молдавские учения "Юг-2020" и украино-британские учения Warrior Watcher-2020.
"Маленькие (шансы, что начнется полномасштабный конфликт - ред.). После сентябрьских учений с США и Великобританией они ничтожны", - сказал Арестович в среду в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, каковы шансы начала полномасштабного конфликта на Украине.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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