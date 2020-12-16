https://ria.ru/20201216/demografiyu-1589576402.html

Эксперты назвали приоритеты демографической политики Союзного государства

Эксперты назвали приоритеты демографической политики Союзного государства

Инвестиции в здоровье людей, укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с детьми являются приоритетами при формировании РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T20:01

2020-12-16T20:01

2020-12-16T20:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583874827_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_7b61dfbc8b67e07044037dd1d1d0ecd4.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Инвестиции в здоровье людей, укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с детьми являются приоритетами при формировании демографической политики в Союзном государстве, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании.Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, очередное заседание семинара на тему "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь и Российской Федерации" прошло в среду в формате видеоконференции. В нем приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств труда и социальной защиты России и Белоруссии, а также эксперты научных и образовательных учреждений двух стран.Участники семинара отметили, что увеличение демографического потенциала и укрепление здоровья населения являются важнейшим фактором развития Союзного государства.Итогом работы семинара стал проект рекомендаций министерствам здравоохранения и министерствам труда и социальной защиты Белоруссии и России, в котором эксперты отразили приоритеты, цели и задачи демографической политики. Проект будет доработан с учетом поступивших в ходе семинара предложений и направлен в заинтересованные министерства и ведомства.

https://ria.ru/20201215/proekty-1589351757.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия