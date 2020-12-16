https://ria.ru/20201216/demografiyu-1589576402.html
Эксперты назвали приоритеты демографической политики Союзного государства
Эксперты назвали приоритеты демографической политики Союзного государства
Инвестиции в здоровье людей, укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с детьми являются приоритетами при формировании РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T20:01
2020-12-16T20:01
2020-12-16T20:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
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белоруссия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Инвестиции в здоровье людей, укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с детьми являются приоритетами при формировании демографической политики в Союзном государстве, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании.Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, очередное заседание семинара на тему "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь и Российской Федерации" прошло в среду в формате видеоконференции. В нем приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств труда и социальной защиты России и Белоруссии, а также эксперты научных и образовательных учреждений двух стран.Участники семинара отметили, что увеличение демографического потенциала и укрепление здоровья населения являются важнейшим фактором развития Союзного государства.Итогом работы семинара стал проект рекомендаций министерствам здравоохранения и министерствам труда и социальной защиты Белоруссии и России, в котором эксперты отразили приоритеты, цели и задачи демографической политики. Проект будет доработан с учетом поступивших в ходе семинара предложений и направлен в заинтересованные министерства и ведомства.
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россия, белоруссия
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Инвестиции в здоровье людей, укрепление института семьи, стимулирование рождаемости и социальная поддержка семей с детьми являются приоритетами при формировании демографической политики в Союзном государстве, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании.
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, очередное заседание семинара на тему "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь
и Российской Федерации" прошло в среду в формате видеоконференции. В нем приняли участие депутаты Парламентского Собрания, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств труда и социальной защиты России и Белоруссии, а также эксперты научных и образовательных учреждений двух стран.
Участники семинара отметили, что увеличение демографического потенциала и укрепление здоровья населения являются важнейшим фактором развития Союзного государства.
"Демографическое благополучие государств – участников Договора о создании Союзного государства должно быть обеспечено разработкой и реализацией комплекса мер по стабилизации численности населения, повышению рождаемости и снижению смертности. Деятельность по укреплению института семьи, а также формирование условий, при которых семья будет ощущать уверенность в будущем и защищенность от рисков, связанных с появлением ребенка или нескольких детей в семье, должны стать важнейшими приоритетами в реализации государственной политики", — говорится в сообщении.
Итогом работы семинара стал проект рекомендаций министерствам здравоохранения и министерствам труда и социальной защиты Белоруссии и России, в котором эксперты отразили приоритеты, цели и задачи демографической политики. Проект будет доработан с учетом поступивших в ходе семинара предложений и направлен в заинтересованные министерства и ведомства.