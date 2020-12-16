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В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения женщины в подъезде дома в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T06:34
2020-12-16T06:34
2020-12-16T06:34
россия
свердловский район
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 дек - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения женщины в подъезде дома в Красноярске, сообщает пресс-служба краевого управления МВД РФ.Ранее МВД сообщило, что инцидент произошел в подъезде одного из домов в Свердловском районе города. Женщина обратилась за медицинской помощью, однако заявлений в правоохранительные органы на тот момент подавать не стала.Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появилось видео: на кадрах с двух камер видеонаблюдения видно, как мужчина следует за женщиной в подъезд. Они вместе подходят к лифту, после чего мужчина неожиданно бьет женщину по голове. Когда жертва оказывается внизу, он начинает бить ее ногами, однако ей удается схватить ногу злоумышленника, после чего он убегает. Женщина, бросив пакеты, заходит в лифт."В настоящее время 35-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в дежурную часть отдела полиции, ей выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", - говорится в сообщении.Оперативники уголовного розыска разыскивают напавшего.
https://ria.ru/20201214/izbienie-1589070222.html
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россия, свердловский район, красноярск, происшествия