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Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР
Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР
Объединения баз данных Росстата, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР) не планируется, планируется обмен информацией, заявил в... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T10:08
2020-12-16T10:08
россия
павел малков
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсионный фонд рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объединения баз данных Росстата, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР) не планируется, планируется обмен информацией, заявил в интервью РИА Новости глава Росстата Павел Малков.Он подчеркнул, что вопрос интеграции данных никогда не стоял. "Речь шла про другое, что нам нужны определенные сведения, которые собирают коллеги в Пенсионном фонде, в Налоговой службе, в некоторых других органах власти для повышения качества нашей статистики. Повышение качества - это что, это новые показатели, это ускорение расчетов, повышение достоверности данных", - отметил он.По словам главы ведомства, проект идёт, Росстат получает определенные сведения и от ФНС, и от Пенсионного фонда. И уже сейчас ведомство в экспериментальном режиме рассчитывает достаточно большое количество показателей на основе этих данных.Малков рассчитывает, что в перспективе это приведет к повышению качества статистики, к увеличению количества показателей и к сокращению традиционной отчетности. "Зачем собирать сведения с предприятий напрямую, которые можно почерпнуть в административных данных других органов власти. И мы идём по этому направлению - это будущее статистики", - резюмировал глава статистического ведомства.Читайте полный текст интервью Павла Малкова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201119/baza-1585340318.html
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россия, павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР

10:08 16.12.2020
 
© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объединения баз данных Росстата, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР) не планируется, планируется обмен информацией, заявил в интервью РИА Новости глава Росстата Павел Малков.
"Надо четко понимать - объединения баз данных, интеграции баз данных не планируется. Планируется обмен информацией. Ещё хочу подчеркнуть, что и Налоговая служба, и Пенсионный фонд выгружают нам обезличенные данные", - сказал Малков.
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Он подчеркнул, что вопрос интеграции данных никогда не стоял. "Речь шла про другое, что нам нужны определенные сведения, которые собирают коллеги в Пенсионном фонде, в Налоговой службе, в некоторых других органах власти для повышения качества нашей статистики. Повышение качества - это что, это новые показатели, это ускорение расчетов, повышение достоверности данных", - отметил он.
По словам главы ведомства, проект идёт, Росстат получает определенные сведения и от ФНС, и от Пенсионного фонда. И уже сейчас ведомство в экспериментальном режиме рассчитывает достаточно большое количество показателей на основе этих данных.
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Малков рассчитывает, что в перспективе это приведет к повышению качества статистики, к увеличению количества показателей и к сокращению традиционной отчетности. "Зачем собирать сведения с предприятий напрямую, которые можно почерпнуть в административных данных других органов власти. И мы идём по этому направлению - это будущее статистики", - резюмировал глава статистического ведомства.
Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>
 
РоссияПавел МалковФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Пенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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