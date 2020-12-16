https://ria.ru/20201216/dannye-1589436542.html

Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР

Росстат не планирует объединять свои базы данных с ФНС и ПФР

Объединения баз данных Росстата, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР) не планируется, планируется обмен информацией, заявил в... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T10:08

2020-12-16T10:08

2020-12-16T10:08

россия

павел малков

федеральная служба государственной статистики (росстат)

пенсионный фонд рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объединения баз данных Росстата, Федеральной налоговой службы (ФНС) и Пенсионного фонда России (ПФР) не планируется, планируется обмен информацией, заявил в интервью РИА Новости глава Росстата Павел Малков.Он подчеркнул, что вопрос интеграции данных никогда не стоял. "Речь шла про другое, что нам нужны определенные сведения, которые собирают коллеги в Пенсионном фонде, в Налоговой службе, в некоторых других органах власти для повышения качества нашей статистики. Повышение качества - это что, это новые показатели, это ускорение расчетов, повышение достоверности данных", - отметил он.По словам главы ведомства, проект идёт, Росстат получает определенные сведения и от ФНС, и от Пенсионного фонда. И уже сейчас ведомство в экспериментальном режиме рассчитывает достаточно большое количество показателей на основе этих данных.Малков рассчитывает, что в перспективе это приведет к повышению качества статистики, к увеличению количества показателей и к сокращению традиционной отчетности. "Зачем собирать сведения с предприятий напрямую, которые можно почерпнуть в административных данных других органов власти. И мы идём по этому направлению - это будущее статистики", - резюмировал глава статистического ведомства.Читайте полный текст интервью Павла Малкова >>

https://ria.ru/20201119/baza-1585340318.html

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россия, павел малков, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество