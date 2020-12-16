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Новое оружие России
https://ria.ru/20201216/bulava-1589414806.html
Popular Mechanics назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации
Popular Mechanics назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации
Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T01:22
2020-12-16T10:32
новое оружие россии
россия
апл владимир мономах
подводные лодки проекта 955 "борей"
тихоокеанский флот вмф россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
булава (ракета)
япония
сша
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"Это конец цивилизации": в США испугались запусков новой российской ракеты
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца цивилизации".Российская атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.Издание отметило, что ракеты пролетели почти над всей территории России, "от места к северу от Японии до места возле Финляндии".Также в статье уточняется, что ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от этой реки.В публикации также утверждается, что "Булава" "примерно эквивалентна" американской ракете Trident D-5. Подчеркивается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, проведенных в 2003-2009 годах, не завершилась успехом, однако все десять испытаний с 2018 года были удачными.
https://ria.ru/20201214/bulava-1589178756.html
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Кадры запуска баллистических ракет с подлодки "Владимир Мономах"
Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.
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россия, апл владимир мономах, подводные лодки проекта 955 "борей", тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), булава (ракета), япония, сша, миссисипи, вмф рф, оружие, в мире

Popular Mechanics назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации

01:22 16.12.2020 (обновлено: 10:32 16.12.2020)
 
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца цивилизации".
Российская атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава, в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 17:19
"Остается только молиться": японцы оценили пуски "Булавы"
Издание отметило, что ракеты пролетели почти над всей территории России, "от места к северу от Японии до места возле Финляндии".
Также в статье уточняется, что ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от этой реки.
"Хорошо, что это было всего лишь испытание", — написал автор материала.
В публикации также утверждается, что "Булава" "примерно эквивалентна" американской ракете Trident D-5. Подчеркивается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, проведенных в 2003-2009 годах, не завершилась успехом, однако все десять испытаний с 2018 года были удачными.
Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
Вчера, 10:33
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Новое оружие РоссииРоссияАПЛ Владимир МономахПодводные лодки проекта 955 "Борей"Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Булава (ракета)ЯпонияСШАМиссисипиВМФ РФОружиеВ мире
 
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