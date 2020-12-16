https://ria.ru/20201216/bulava-1589414806.html

Popular Mechanics назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации

Popular Mechanics назвал пуски "Булавы" превью конца цивилизации

Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T01:22

2020-12-16T01:22

2020-12-16T10:32

новое оружие россии

россия

апл владимир мономах

подводные лодки проекта 955 "борей"

тихоокеанский флот вмф россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

булава (ракета)

япония

сша

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"Это конец цивилизации": в США испугались запусков новой российской ракеты

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Американский журнал Popular Mechanics оценил залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" с подлодки "Владимир Мономах", назвав испытания "превью конца цивилизации".Российская атомная подлодка проекта 955 (шифр "Борей") "Владимир Мономах" в субботу впервые выполнила залповую стрельбу четырьмя ракетами "Булава" из подводного положения в Охотском море по полигону Чижа в Архангельской области. Все боевые блоки ракет успешно достигли полигона.Издание отметило, что ракеты пролетели почти над всей территории России, "от места к северу от Японии до места возле Финляндии".Также в статье уточняется, что ракеты "Булава", выпущенные из Охотского моря, могут достичь большей части Соединенных Штатов к западу от Миссисипи, а ракеты, выпущенные из Белого моря, могут достичь территории США к востоку от этой реки.В публикации также утверждается, что "Булава" "примерно эквивалентна" американской ракете Trident D-5. Подчеркивается, что половина из 12 тестов новейшего оружия, проведенных в 2003-2009 годах, не завершилась успехом, однако все десять испытаний с 2018 года были удачными.

https://ria.ru/20201214/bulava-1589178756.html

https://ria.ru/20201215/trevoga-1589269065.html

россия

япония

сша

миссисипи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры запуска баллистических ракет с подлодки "Владимир Мономах" Атомная подлодка проекта 955 "Владимир Мономах" впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты "Булава", сообщили журналистам в российском Минобороны. Залповый пуск выполнили в субботу в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Стрельба велась из подводного положения в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. 2020-12-16T01:22 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, апл владимир мономах, подводные лодки проекта 955 "борей", тихоокеанский флот вмф россии, министерство обороны рф (минобороны рф), булава (ракета), япония, сша, миссисипи, вмф рф, оружие, в мире