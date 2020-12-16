https://ria.ru/20201216/biznespodderzhka-1589538562.html

Власти Архангельской области расширили меры поддержки бизнеса

Власти Архангельской области расширили меры поддержки бизнеса

Законодательная инициатива губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по дополнительной поддержке предпринимательского сообщества поддержана... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

2020-12-16T16:53

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 дек – РИА Новости. Законодательная инициатива губернатора Архангельской области Александра Цыбульского по дополнительной поддержке предпринимательского сообщества поддержана депутатами областного Заксобрания, сообщает пресс-служба регионального правительства.Глава региона аргументировал новые преференции необходимостью поддержать бизнес-сообщество в период пандемии и стабилизировать рынок труда и занятости в регионе."В соответствии с принятыми законами, на следующий год продлено действие налоговой ставки в размере 8% по упрощенной системе налогообложения (УСН) при применении схемы "доходы минус расходы". Такая льготная ставка была введена в апреле 2020 года в связи с необходимостью поддержать предпринимательское сообщество в сложных условиях ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции. При этом, по схеме "доходы" ставка также останется пониженной – 4%. Данная льгота начнет действовать с 1 января 2021 года", - отметили в пресс-службе.Вторая инициатива губернатора, поддержанная депутатами, связана с отменой в России единого налога на вмененный доход (ЕНВД). После отмены ЕНВД предприниматели могут перейти на упрощенную систему налогообложения, патентную систему и платить проценты от потенциально возможного годового дохода или же выбрать налог на профессиональный доход (режим для самозанятых).В этой связи, вслед за введением нового периода действия льгот по УСН, в регионе расширены возможности применения предпринимателями патентной системы налогообложения (ПСН). Так, к действующему перечню из 65 видов деятельности по льготе на ПСН в регионе добавлены еще 22, говорится в сообщении.Также принято решение об увеличении площади залов торговли и общепита, которые подпадают под ПСН, – с 50 до 150 квадратных метров. Эта льгота начнет действовать с 1 февраля."Новые меры поддержки направлены на наиболее комфортное самочувствие бизнеса Поморья, который во многом формирует рынок труда и занятости в Архангельской области", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.По данным УФНС России по Архангельской области и НАО, в 2019 году на территории региона зарегистрировано более 15 тысяч налогоплательщиков, которые сегодня пользуются единым налогом на вмененный доход. Благодаря принятым решениям, предприниматели смогут комфортно перейти на удобный налоговый режим и воспользоваться предоставляемыми льготами, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201210/podderzhka-1588569096.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, архангельская область