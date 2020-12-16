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Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
В пятый раз департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы открывает бесплатные образовательные курсы для молодых предпринимателей "Бизнес... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T16:48
2020-12-16T16:48
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
образование - общество
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В пятый раз департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы открывает бесплатные образовательные курсы для молодых предпринимателей "Бизнес уикенд".Слушателями образовательной бизнес-программы могут стать молодые москвичи в возрасте от 16 до 27 лет. "Бизнес уикенд" рассчитан на школьников, студентов колледжей и вузов, а также работающих молодых людей, которые планируют стать предпринимателями. Зарегистрироваться на обучение можно до 20 декабря на официальном сайте проекта. Впервые "Бизнес уикенд" открыл свои двери два года назад. За это время его участниками стало более 70 тысяч старшеклассников и студентов. Приобретенные за время обучения знания ребята применили в собственных бизнес-проектах, успех которых доказывает эффективность и востребованность обучения. Например, прибыль студии видеорекламы выпускника первых потоков Артема Хисамудинова выросла более чем в два раза, а офлайн-магазин слушательницы курсов Полины Уваровой увеличил свою выручку с 40 тысяч до 480 тысяч рублей.Во время обучения ребята не просто слушают лекции экспертов в области предпринимательского мастерства, но и принимают активное участие в тренингах, мастер-классах и бизнес-интенсивах, проходя весь путь – от идеи до воплощения в жизнь собственного бизнес-плана.В новом сезоне "Бизнес уикенда" участников ждут встречи с такими экспертами и бизнесменами, как Александр Жигалин – основатель PivotPoint Team и трекера акселерационных программ RUSSOL, "Программный продукт", "Московский акселератор", "Большая разведка" и многих других. Также среди спикеров - автор подкаста "Бизнес Кейс Шоу" и HR-эксперт консалтингового агентства HRAngel Наталья Попова и другие успешные предприниматели, которые будут готовы поделиться своим опытом.От "ниши" к стартуМероприятия "Бизнес уикенда" будут проходить в три этапа. На первом обучающихся ждет вебинар по выбору ниши и старту бизнеса. За три часа слушатели получат самые важные знания и навыки для поиска любимого и потенциально прибыльного дела, изучат потребности и тренды современного рынка, смогут оценить свой финансовый потенциал для запуска продаж.Вебинары проходят ежедневно по 20 декабря. Регистрация открыта на сайте.ПреакселераторКак только участники "Бизнес уикенда" определятся с нишей для своего бизнеса, их пригласят на следующий этап - в "Преакселератор".На протяжении семи недель опытные специалисты в области предпринимательства помогут молодым коллегам в проработке проектных идей и окажут помощь в их коммерциализации.Здесь ребят ждут мастер-классы, тренинги, а также групповые онлайн-встречи с наставниками. Программа стартует еженедельно, набор открыт до 21 декабря.Завершится "Преакселератор" уже в следующем году, после чего выпускники программы смогут перейти на следующий этап - "Акселератор 2021". АкселераторПараллельно с "Преакселератором" для новичков, с начала декабря стартовал "Акселератор" для выпускников программы "Бизнес уикенд. Старт", которая проходила осенью в московских школах и колледжах.За пять недель - такова продолжительность обучения на этом этапе - ребята станут участниками занятий по масштабированию бизнеса. С юными предпринимателями проведут как коллективные, так и индивидуальные онлайн-занятия.Участниками пятого "Акселератора" станут около 150 человек. На этом этапе их научат поиску клиентов, правильному ведению переговоров, работе с претензиями покупателей, а также тестированию бизнес-гипотез и проработке бизнес-плана, не говоря уже о возможностях нетворкинга.На официальном сайте проекта вы можете зарегистрироваться на дополнительные курсы программы "Бизнес уикенд Старт" и "Бизнес уикенд 50+". Организаторы программы уверены – зарегистрировавшись на образовательную программу, вы попадете в окружение, в котором невозможно не добиться успеха.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, образование - общество

Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"

16:48 16.12.2020
 
© Фото предоставлено АНО "РЧК" Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
 Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн Бизнес уикенд - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото предоставлено АНО "РЧК"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В пятый раз департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы открывает бесплатные образовательные курсы для молодых предпринимателей "Бизнес уикенд".
Слушателями образовательной бизнес-программы могут стать молодые москвичи в возрасте от 16 до 27 лет. "Бизнес уикенд" рассчитан на школьников, студентов колледжей и вузов, а также работающих молодых людей, которые планируют стать предпринимателями.
Зарегистрироваться на обучение можно до 20 декабря на официальном сайте проекта.
Впервые "Бизнес уикенд" открыл свои двери два года назад. За это время его участниками стало более 70 тысяч старшеклассников и студентов. Приобретенные за время обучения знания ребята применили в собственных бизнес-проектах, успех которых доказывает эффективность и востребованность обучения. Например, прибыль студии видеорекламы выпускника первых потоков Артема Хисамудинова выросла более чем в два раза, а офлайн-магазин слушательницы курсов Полины Уваровой увеличил свою выручку с 40 тысяч до 480 тысяч рублей.
© Фото предоставлено АНО "РЧК" Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
 Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн Бизнес уикенд - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото предоставлено АНО "РЧК"
Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
Во время обучения ребята не просто слушают лекции экспертов в области предпринимательского мастерства, но и принимают активное участие в тренингах, мастер-классах и бизнес-интенсивах, проходя весь путь – от идеи до воплощения в жизнь собственного бизнес-плана.

"Проект пользуется популярностью у старшеклассников, а также у студентов и выпускников колледжей и вузов. В этом году такие курсы окончили около 33 тысяч человек. В связи с непростой эпидемиологической ситуацией обучение проводят в режиме онлайн. Программа сформирована таким образом, что слушатели получают только самые необходимые знания и навыки, которые потребуются для запуска и развития собственного дела", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В новом сезоне "Бизнес уикенда" участников ждут встречи с такими экспертами и бизнесменами, как Александр Жигалин – основатель PivotPoint Team и трекера акселерационных программ RUSSOL, "Программный продукт", "Московский акселератор", "Большая разведка" и многих других. Также среди спикеров - автор подкаста "Бизнес Кейс Шоу" и HR-эксперт консалтингового агентства HRAngel Наталья Попова и другие успешные предприниматели, которые будут готовы поделиться своим опытом.
© Фото предоставлено АНО "РЧК" Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
 Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн Бизнес уикенд - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото предоставлено АНО "РЧК"
Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"

От "ниши" к старту

Мероприятия "Бизнес уикенда" будут проходить в три этапа. На первом обучающихся ждет вебинар по выбору ниши и старту бизнеса. За три часа слушатели получат самые важные знания и навыки для поиска любимого и потенциально прибыльного дела, изучат потребности и тренды современного рынка, смогут оценить свой финансовый потенциал для запуска продаж.
Вебинары проходят ежедневно по 20 декабря. Регистрация открыта на сайте.

Преакселератор

Как только участники "Бизнес уикенда" определятся с нишей для своего бизнеса, их пригласят на следующий этап - в "Преакселератор".
На протяжении семи недель опытные специалисты в области предпринимательства помогут молодым коллегам в проработке проектных идей и окажут помощь в их коммерциализации.
© Фото предоставлено АНО "РЧК" Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
 Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн Бизнес уикенд - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото предоставлено АНО "РЧК"
Юных предпринимателей Москвы приглашают на онлайн "Бизнес уикенд"
Здесь ребят ждут мастер-классы, тренинги, а также групповые онлайн-встречи с наставниками. Программа стартует еженедельно, набор открыт до 21 декабря.
Завершится "Преакселератор" уже в следующем году, после чего выпускники программы смогут перейти на следующий этап - "Акселератор 2021".

Акселератор

Параллельно с "Преакселератором" для новичков, с начала декабря стартовал "Акселератор" для выпускников программы "Бизнес уикенд. Старт", которая проходила осенью в московских школах и колледжах.
За пять недель - такова продолжительность обучения на этом этапе - ребята станут участниками занятий по масштабированию бизнеса. С юными предпринимателями проведут как коллективные, так и индивидуальные онлайн-занятия.
Участниками пятого "Акселератора" станут около 150 человек. На этом этапе их научат поиску клиентов, правильному ведению переговоров, работе с претензиями покупателей, а также тестированию бизнес-гипотез и проработке бизнес-плана, не говоря уже о возможностях нетворкинга.
На официальном сайте проекта вы можете зарегистрироваться на дополнительные курсы программы "Бизнес уикенд Старт" и "Бизнес уикенд 50+". Организаторы программы уверены – зарегистрировавшись на образовательную программу, вы попадете в окружение, в котором невозможно не добиться успеха.
Следующий этап проекта Бизнес уикенд пройдет онлайн - РИА Новости, 1920, 06.04.2020
6 апреля, 15:41
Следующий этап проекта "Бизнес уикенд" пройдет онлайн
 
Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Департамент предпринимательства и инновационного развития города МосквыОбразование - Общество
 
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