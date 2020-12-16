https://ria.ru/20201216/bezopasnost-1589489262.html

Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве

Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве

Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T13:47

2020-12-16T13:47

2020-12-16T13:47

московская городская дума

сергей собянин

москва

лос-анджелес

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."По поводу безопасности в городе Москве. Конечно, её надо сравнивать с другими городами мира. Честно говоря, даже сложно назвать город, где горожане чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве. Может, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но на фоне того, что мы там наблюдаем, что там происходит, вряд ли. Или в Лондоне, в Париже или в Берлине. Во многих мировых городах (сложная криминогенная обстановка). И Москва в этом плане выглядит значительно лучше, значительно более безопасно. И во многом здесь свою роль играет видеонаблюдение", - сказал Собянин.

https://ria.ru/20201216/moskva-1589488103.html

москва

лос-анджелес

берлин (город)

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московская городская дума, сергей собянин, москва, лос-анджелес, берлин (город), общество