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Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве
Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве
Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:47
2020-12-16T13:47
московская городская дума
сергей собянин
москва
лос-анджелес
берлин (город)
общество
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."По поводу безопасности в городе Москве. Конечно, её надо сравнивать с другими городами мира. Честно говоря, даже сложно назвать город, где горожане чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве. Может, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но на фоне того, что мы там наблюдаем, что там происходит, вряд ли. Или в Лондоне, в Париже или в Берлине. Во многих мировых городах (сложная криминогенная обстановка). И Москва в этом плане выглядит значительно лучше, значительно более безопасно. И во многом здесь свою роль играет видеонаблюдение", - сказал Собянин.
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московская городская дума, сергей собянин, москва, лос-анджелес, берлин (город), общество

Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве

13:47 16.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме.
"По поводу безопасности в городе Москве. Конечно, её надо сравнивать с другими городами мира. Честно говоря, даже сложно назвать город, где горожане чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве. Может, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но на фоне того, что мы там наблюдаем, что там происходит, вряд ли. Или в Лондоне, в Париже или в Берлине. Во многих мировых городах (сложная криминогенная обстановка). И Москва в этом плане выглядит значительно лучше, значительно более безопасно. И во многом здесь свою роль играет видеонаблюдение", - сказал Собянин.
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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Собянин рассказал о результатах оптимизации здравоохранения в Москве
 
Московская городская думаСергей СобянинМоскваЛос-АнджелесБерлин (город)Общество
 
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