https://ria.ru/20201216/bezopasnost-1589489262.html
Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве
Собянин оценил ситуацию с безопасностью в Москве
Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:47
2020-12-16T13:47
2020-12-16T13:47
московская городская дума
сергей собянин
москва
лос-анджелес
берлин (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_7020315d279fd386b0c188eb064526a8.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва по критериям безопасности выглядит лучше других мегаполисов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с отчетом в Мосгордуме."По поводу безопасности в городе Москве. Конечно, её надо сравнивать с другими городами мира. Честно говоря, даже сложно назвать город, где горожане чувствуют себя в большей безопасности, чем в Москве. Может, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, но на фоне того, что мы там наблюдаем, что там происходит, вряд ли. Или в Лондоне, в Париже или в Берлине. Во многих мировых городах (сложная криминогенная обстановка). И Москва в этом плане выглядит значительно лучше, значительно более безопасно. И во многом здесь свою роль играет видеонаблюдение", - сказал Собянин.
https://ria.ru/20201216/moskva-1589488103.html
москва
лос-анджелес
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6a29843b2043d661f2d812023ed9a1e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская городская дума, сергей собянин, москва, лос-анджелес, берлин (город), общество