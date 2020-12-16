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https://ria.ru/20201216/banki-1589425891.html
Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
Большинство российских банков применяли регуляторные послабления Центробанка, касающиеся формирования резервов по реструктурированным кредитам, при этом льготы... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T08:22
2020-12-16T08:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство российских банков применяли регуляторные послабления Центробанка, касающиеся формирования резервов по реструктурированным кредитам, при этом льготы по стоимости ценных бумаг и валютным курсам пользовались наименьшим спросом, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.В марте ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот срок был продлен до 1 июля.В ВТБ рассказали, что банк применяет отдельные регуляторные льготы в части формирования резервов по кредитам юрлицам и планирует полностью отказаться от их использования в сроки, определенные ЦБ. Остальные меры поддержки "не оказали существенного влияния" на деятельность ВТБ и достаточность капитала, указали в банке. Росбанк использует льготы, касающиеся резервов по кредитам не только юрлиц, но и физлиц."При этом послабления, направленные на поддержку кредитной организации, такие как фиксация курса шести валют в балансе, фиксация справедливой стоимости ценных бумаг, фиксация надбавок к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам, фиксация оценки обеспечения и другие подобные меры не используются банком ввиду стабильного запаса устойчивости финансовых показателей", - указал финдиректор Росбанка Александр Овчинников.РНКБ не применяет льготы в части переоценки ценных бумаг и надбавок к нормативам достаточности капитала. При этом значительное влияние на финансовый результат и капитал крымского банка оказывает неухудшение оценки риска заемщиков, пострадавших из-за пандемии."Единственное послабление, которым мы пользуемся – не меняем оценку кредитного качества заемщика в связи со снижением его доходов в пандемию, что дает нам возможность не переводить его кредиты в более низкую категорию качества. Но влияние этих инструментов на норматив достаточности капитала ПСБ на начало ноября составляет менее 0,4 п.п.", - рассказали в Промсвязьбанке.Банку "Дом.РФ" отмена надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и неухудшение оценки риска по реструктурированным ссудам малому и среднему бизнесу из уязвимых отраслей позволили улучшить норматив достаточности капитала в пределах 1 п.п., а также помогли снизить нагрузку на капитал. Россельхозбанку (РСХБ) меры ЦБ позволили поддержать достаточность капитала на уровне, "достаточном для реализации бизнес-задач по кредитованию АПК и других ключевых отраслей экономики".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию

08:22 16.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Большинство российских банков применяли регуляторные послабления Центробанка, касающиеся формирования резервов по реструктурированным кредитам, при этом льготы по стоимости ценных бумаг и валютным курсам пользовались наименьшим спросом, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
В марте ЦБ на фоне пандемии коронавируса предоставил банкам регуляторные послабления, касающиеся расчета достаточности капитала и формирования резервов. Большинство мер действовало до 30 сентября, затем некоторые были продлены. В частности, регулятор разрешил банкам до 1 апреля 2021 года полностью формировать резервы по кредитам крупных компаний, реструктурированным из-за пандемии. По розничным ссудам этот срок был продлен до 1 июля.
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В ВТБ рассказали, что банк применяет отдельные регуляторные льготы в части формирования резервов по кредитам юрлицам и планирует полностью отказаться от их использования в сроки, определенные ЦБ. Остальные меры поддержки "не оказали существенного влияния" на деятельность ВТБ и достаточность капитала, указали в банке. Росбанк использует льготы, касающиеся резервов по кредитам не только юрлиц, но и физлиц.
"При этом послабления, направленные на поддержку кредитной организации, такие как фиксация курса шести валют в балансе, фиксация справедливой стоимости ценных бумаг, фиксация надбавок к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам, фиксация оценки обеспечения и другие подобные меры не используются банком ввиду стабильного запаса устойчивости финансовых показателей", - указал финдиректор Росбанка Александр Овчинников.
РНКБ не применяет льготы в части переоценки ценных бумаг и надбавок к нормативам достаточности капитала. При этом значительное влияние на финансовый результат и капитал крымского банка оказывает неухудшение оценки риска заемщиков, пострадавших из-за пандемии.
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"Единственное послабление, которым мы пользуемся – не меняем оценку кредитного качества заемщика в связи со снижением его доходов в пандемию, что дает нам возможность не переводить его кредиты в более низкую категорию качества. Но влияние этих инструментов на норматив достаточности капитала ПСБ на начало ноября составляет менее 0,4 п.п.", - рассказали в Промсвязьбанке.
Банку "Дом.РФ" отмена надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и неухудшение оценки риска по реструктурированным ссудам малому и среднему бизнесу из уязвимых отраслей позволили улучшить норматив достаточности капитала в пределах 1 п.п., а также помогли снизить нагрузку на капитал. Россельхозбанку (РСХБ) меры ЦБ позволили поддержать достаточность капитала на уровне, "достаточном для реализации бизнес-задач по кредитованию АПК и других ключевых отраслей экономики".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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