https://ria.ru/20201216/bank-1589562783.html
Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду
Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду
АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:32
2020-12-16T18:32
2020-12-16T18:32
альфа-банк
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. "Для оплаты по QR-коду нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка (18+). Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга", - говорится в сообщении. Как отметили в банке, к сервису уже подключились три крупных автодилера. "Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 миллионов рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей", — приводится в сообщении слова директора по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова.
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости
. АО "Альфа-Банк
" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк.
"Для оплаты по QR-коду нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка (18+). Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга", - говорится в сообщении.
Как отметили в банке, к сервису уже подключились три крупных автодилера.
"Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 миллионов рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей", — приводится в сообщении слова директора по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова.