https://ria.ru/20201216/bank-1589562783.html

Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду

Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду

АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T18:32

2020-12-16T18:32

2020-12-16T18:32

альфа-банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156242/95/1562429522_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_7066fba7d78c6d00d39bba02a590f351.jpg

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. "Для оплаты по QR-коду нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка (18+). Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга", - говорится в сообщении. Как отметили в банке, к сервису уже подключились три крупных автодилера. "Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 миллионов рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей", — приводится в сообщении слова директора по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова.

https://ria.ru/20201215/prilozhenie-1589384494.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика