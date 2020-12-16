Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201216/bank-1589562783.html
Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду
Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду
АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T18:32
2020-12-16T18:32
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156242/95/1562429522_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_7066fba7d78c6d00d39bba02a590f351.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк. "Для оплаты по QR-коду нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка (18+). Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга", - говорится в сообщении. Как отметили в банке, к сервису уже подключились три крупных автодилера. "Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 миллионов рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей", — приводится в сообщении слова директора по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова.
https://ria.ru/20201215/prilozhenie-1589384494.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156242/95/1562429522_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_b56a2bb84f05a3683cbb30bd674cd2bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк запустил платежный сервис для автодилеров по QR-коду

18:32 16.12.2020
 
© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие около входа в офис "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
Прохожие около входа в офис Альфа-Банк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. АО "Альфа-Банк" запустил сервис приема платежей от физлиц по QR-коду, предназначенный, в первую очередь, для автодилеров, сообщает банк.
"Для оплаты по QR-коду нее не нужны платежные терминалы или какие-либо другие устройства. QR-код печатается на счете, покупатель считывает его с помощью смартфона и оплачивает в мобильном приложении Альфа-Банка (18+). Деньги моментально оказываются на расчетном счете продавца, и клиент может сразу же уехать на новом авто. Для покупателя сервис бесплатный. А для продавца он в разы дешевле услуг эквайринга", - говорится в сообщении.
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 18:56
Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России
Как отметили в банке, к сервису уже подключились три крупных автодилера.
"Мы хорошо понимаем бизнес-модель и средний чек на этом рынке, поэтому установили лимит для автодилеров до 10 миллионов рублей. И уже видим, что сервис очень востребован, особенно в контексте роста продаж автомобилей", — приводится в сообщении слова директора по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Дениса Кутасова.
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Россия тестирует на Черном море новую систему слежения за кораблями
08:00В России разработают новую огнестойкую сталь для строительства
07:58Москвичей в четверг ожидает мокрый снег с дождем
07:54Fox News: разведка США отложила публикацию доклада о влиянии на выборы
07:50Москвичей предупредили о девятибалльных пробках вечером
07:34В Красноярске возбудили дело после попытки продажи детей в Китай
07:33В Алуште почасовой график воды введут после новогодних праздников
07:32Исследование показало, сколько россиян не догуляли отпуск в 2020 году
07:27Более 27 тысяч артефактов конфисковали у француза в Бельгии
07:19В Хабаровском крае провожавшие друзей в армию напали на полицейских
07:11В МЧС рассказали, как не допустить возгорания новогодней елки
06:59Пожар в аэропорту Благовещенска полностью ликвидировали
06:57Названа главная ошибка, ведущая к повторной госпитализации с COVID-19
06:23Врачи рассказали, какие алкогольные напитки не стоит смешивать
06:22В Госдепе заявили об уверенности в остановке "Северного потока — 2"
06:17Цена на биткоин достигла исторической отметки в 22 тысячи долларов
05:48Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify
05:47Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя
05:43Южно-Сахалинский депутат объяснила свой призыв "учить детей пить"
04:57Си Цзиньпин оценил успех миссии "Чанъэ-5" на Луне
Лента новостейМолния