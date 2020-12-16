https://ria.ru/20201216/bank-1589493134.html

МСП Банк поддержал производителя инновационных роботов

МСП Банк поддержал производителя инновационных роботов

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства столичному предприятию, производящему инновационные... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T14:00

2020-12-16T14:00

2020-12-16T14:00

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства столичному предприятию, производящему инновационные роботизированные комплексы, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал ООО "НПК Техновотум" кредит на сумму 25 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 12,5 миллионов рублей.Как ожидается, реализация новых проектов при финансовой поддержке МСП Банка позволит предприятию увеличить объем оборотых средств, использовать инвестиции для устойчивого развития производства, закупки дополнительного технологического оборудования.НПК "Техновотум" входит в инновационный кластер предприятий Москвы. Производимое предприятием оборудование используется в железнодорожной отрасли, энергетике, строительстве, авиакосмической индустрии, на городском транспорте и в других сферах. Многофункциональные роботизированные комплексы применяются на предприятиях в РФ и экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии.

https://ria.ru/20201210/finansirovanie-1588648515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика