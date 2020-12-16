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МСП Банк поддержал производителя инновационных роботов
МСП Банк поддержал производителя инновационных роботов
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства столичному предприятию, производящему инновационные... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T14:00
2020-12-16T14:00
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства столичному предприятию, производящему инновационные роботизированные комплексы, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал ООО "НПК Техновотум" кредит на сумму 25 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 12,5 миллионов рублей.Как ожидается, реализация новых проектов при финансовой поддержке МСП Банка позволит предприятию увеличить объем оборотых средств, использовать инвестиции для устойчивого развития производства, закупки дополнительного технологического оборудования.НПК "Техновотум" входит в инновационный кластер предприятий Москвы. Производимое предприятием оборудование используется в железнодорожной отрасли, энергетике, строительстве, авиакосмической индустрии, на городском транспорте и в других сферах. Многофункциональные роботизированные комплексы применяются на предприятиях в РФ и экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии.
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк поддержал производителя инновационных роботов

14:00 16.12.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение производства столичному предприятию, производящему инновационные роботизированные комплексы, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал ООО "НПК Техновотум" кредит на сумму 25 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Кредитная линия обеспечена гарантией Корпорации МСП на сумму 12,5 миллионов рублей.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 18:13
Корпорация МСП поддержит инвестпроекты в Калининградской области
Как ожидается, реализация новых проектов при финансовой поддержке МСП Банка позволит предприятию увеличить объем оборотых средств, использовать инвестиции для устойчивого развития производства, закупки дополнительного технологического оборудования.
НПК "Техновотум" входит в инновационный кластер предприятий Москвы. Производимое предприятием оборудование используется в железнодорожной отрасли, энергетике, строительстве, авиакосмической индустрии, на городском транспорте и в других сферах. Многофункциональные роботизированные комплексы применяются на предприятиях в РФ и экспортируются в страны СНГ, Европы и Азии.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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