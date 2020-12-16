https://ria.ru/20201216/aviasoobschenie-1589588587.html

"Белавиа" продлила приостановку большинства рейсов в Россию

"Белавиа" продлила приостановку большинства рейсов в Россию

Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила сроки приостановки большинства рейсов в РФ, сообщается на сайте перевозчика. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T22:30

2020-12-16T22:30

2020-12-16T22:30

распространение нового коронавируса

россия

белавиа

аэрофлот

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила сроки приостановки большинства рейсов в РФ, сообщается на сайте перевозчика.В начале ноября "Белавиа" продлила приостановку полетов во все пункты России, кроме московского аэропорта "Домодедово", до 27 марта 2021 года. Однако перевозчик отмечал, что если российские авиационные власти примут решение дать разрешение на полеты раньше этого срока, "Белавиа" готова начать выполнение рейсов и в другие аэропорты, кроме "Домодедово". В конце ноября перевозчик скорректировал сроки приостановки - по 24 декабря."В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнения полетов … во все пункты России, кроме Москва "Домодедово", по 31 января 2021 года в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении компании на ее сайте.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией. В сентябре, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/aviasoobschenie-1589056646.html

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россия, белавиа, аэрофлот, белоруссия, в мире