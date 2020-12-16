https://ria.ru/20201216/apk-1589553221.html

Руденя поручил разработать допмеры поддержки АПК Тверской области

Руденя поручил разработать допмеры поддержки АПК Тверской области

По итогам текущего года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе Тверской области – за первые 9 месяцев года область по этому... РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T17:44

2020-12-16T17:44

2020-12-16T17:45

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583924068_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_ca67653418ed91becaf08cb91fd712ea.jpg

ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. По итогам текущего года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе Тверской области – за первые 9 месяцев года область по этому показателю обеспечила 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 миллиарда рублей – это 117,3% к 2019 году, сообщает пресс-служба областного правительства.Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2020 году подвели на заседании регионального правительства."Сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость в непростых экономических условиях. В Тверской области также увеличилась государственная поддержка АПК", – сказал губернатор области Игорь Руденя. По сведениям пресс-службы, в 2020 году объем господдержки сельхозпроизводителей превысил один миллиард рублей. Глава региона поручил министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки, а также провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений. Еще одна задача – развивать сотрудничество с торговыми сетями, в которых должна быть широко представлена продукция местных производителей. "Важно понять, что необходимо сделать, чтобы обеспечить, в том числе реализацию продукции наших аграриев", – отметил Руденя. Вместе с тем, как отметил губернатор, несмотря на позитивные тенденции, по ряду направлений требуются активные решения - в первую очередь, это ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В 2020 году в Тверской области удалось остановить снижение по посевным площадям. В 2019 году их площадь составляла 503,8 тысяч гектаров, в текущем – увеличилась до 507,7 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20201215/ekonomika-1589359688.html

https://ria.ru/20201215/migranty-1589356971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя