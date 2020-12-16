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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
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Руденя поручил разработать допмеры поддержки АПК Тверской области
Руденя поручил разработать допмеры поддержки АПК Тверской области
По итогам текущего года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе Тверской области – за первые 9 месяцев года область по этому... РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T17:44
2020-12-16T17:45
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. По итогам текущего года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе Тверской области – за первые 9 месяцев года область по этому показателю обеспечила 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 миллиарда рублей – это 117,3% к 2019 году, сообщает пресс-служба областного правительства.Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2020 году подвели на заседании регионального правительства."Сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость в непростых экономических условиях. В Тверской области также увеличилась государственная поддержка АПК", – сказал губернатор области Игорь Руденя. По сведениям пресс-службы, в 2020 году объем господдержки сельхозпроизводителей превысил один миллиард рублей. Глава региона поручил министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки, а также провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений. Еще одна задача – развивать сотрудничество с торговыми сетями, в которых должна быть широко представлена продукция местных производителей. "Важно понять, что необходимо сделать, чтобы обеспечить, в том числе реализацию продукции наших аграриев", – отметил Руденя. Вместе с тем, как отметил губернатор, несмотря на позитивные тенденции, по ряду направлений требуются активные решения - в первую очередь, это ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения. В 2020 году в Тверской области удалось остановить снижение по посевным площадям. В 2019 году их площадь составляла 503,8 тысяч гектаров, в текущем – увеличилась до 507,7 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20201215/ekonomika-1589359688.html
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игорь руденя

Руденя поручил разработать допмеры поддержки АПК Тверской области

17:44 16.12.2020 (обновлено: 17:45 16.12.2020)
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией
Руденя: небольшим муниципалитетам Верхневолжья помогут с газификацией - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 16 дек – РИА Новости. По итогам текущего года ожидается рост производства продукции в агропромышленном комплексе Тверской области – за первые 9 месяцев года область по этому показателю обеспечила 106,4% к аналогичному периоду прошлого года. Ожидаемые объемы производства продукции в текущем году составят 47,4 миллиарда рублей – это 117,3% к 2019 году, сообщает пресс-служба областного правительства.
Итоги сезонных сельскохозяйственных работ в Тверской области в 2020 году подвели на заседании регионального правительства.
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"Сельскохозяйственные предприятия Верхневолжья продемонстрировали высокую устойчивость в непростых экономических условиях. В Тверской области также увеличилась государственная поддержка АПК", – сказал губернатор области Игорь Руденя.
По сведениям пресс-службы, в 2020 году объем господдержки сельхозпроизводителей превысил один миллиард рублей.
Глава региона поручил министерству сельского хозяйства региона проанализировать действующие меры поддержки, а также провести консультации с представителями АПК по необходимости дополнительных решений. Еще одна задача – развивать сотрудничество с торговыми сетями, в которых должна быть широко представлена продукция местных производителей.
"Важно понять, что необходимо сделать, чтобы обеспечить, в том числе реализацию продукции наших аграриев", – отметил Руденя.
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Вместе с тем, как отметил губернатор, несмотря на позитивные тенденции, по ряду направлений требуются активные решения - в первую очередь, это ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения.
В 2020 году в Тверской области удалось остановить снижение по посевным площадям. В 2019 году их площадь составляла 503,8 тысяч гектаров, в текущем – увеличилась до 507,7 тысяч гектаров.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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