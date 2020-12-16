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Глава Смоленщины подвел итоги работы областного АПК
Глава Смоленщины подвел итоги работы областного АПК
Финансирование агропромышленного комплекса Смоленской области в 2021 год будет сохранено на уровне текущего года, заявил губернатор области Алексей Островский. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T13:36
2020-12-16T13:36
2020-12-16T13:36
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 16 дек - РИА Новости. Финансирование агропромышленного комплекса Смоленской области в 2021 год будет сохранено на уровне текущего года, заявил губернатор области Алексей Островский.Он отметил, что с этого года были отменены штрафные санкции для хозяйств, не выполнивших показатели результативности при предоставлении субсидий. "Ввиду непростой эпидемической ситуации, повлиявшей на работу ряда отраслей сельского хозяйства, было принято решение об отсрочке до 2022 года требований по возврату средств господдержки за невыполненные сельхозтоваропроизводителями целевые показатели 2019 года", - сказал Островский.Говоря об итогах нынешнего года, губернатор сообщил, что во всех категориях хозяйств произведено валовой сельхозпродукции на 28 миллиардов рублей. Выручка от реализации продукции составила 12,2 миллиарда рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Чистая прибыль превысила 900 миллионов рублей – почти в 3,5 раза больше прошлогоднего результата. По словам Островского, "локомотивом" отрасли выступает молочное скотоводство. "Но есть к чему стремиться, и я нацеливаю всех на то, чтобы в ближайшие годы мы вышли бы на 100-процентную обеспеченность регион собственным молоком, и чтобы 100% молока, производимого в области, перерабатывалось на Смоленщине. Областная Администрация предпринимает серьезнейшие усилия для того, чтобы это стало возможным", - сказал глава региона.Он напомнил, что для стимулирования реализации смоленскими производителями молока-сырья на переработку внутри области были изменены в текущем году подходы в предоставлении господдержки молочного скотоводства. Так, установлены повышающие ставки субсидирования на возмещение затрат для тех предприятий, которые сдают молоко внутри региона. Кроме того, предприятия получившие субсидии на модернизацию молочных ферм обязаны сдавать не менее 70% производимого молока в области.Губернатор отметил, что за 8 с половиной лет в сфере агропромышленного комплекса реализованы 24 крупных инвестиционных проекта по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства.
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алексей островский
СМОЛЕНСК, 16 дек - РИА Новости
. Финансирование агропромышленного комплекса Смоленской области в 2021 год будет сохранено на уровне текущего года, заявил губернатор области Алексей Островский
.
"Изначально при формировании бюджета на 2021 год вынужденным решением стало сокращение финансирования отрасли из областного бюджета. Но, учитывая значимость сельского хозяйства и непростую экономическую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции, изысканы дополнительные средства в сумме, превышающей сто миллионов рублей, что позволит сохранить финансирование на уровне текущего года. При этом все мероприятия господдержки, реализуемые в настоящее время, будут сохранены и в следующем году", - сказал глава региона, выступая на областном совещании, посвященном подведению итогов работы АПК.
Он отметил, что с этого года были отменены штрафные санкции для хозяйств, не выполнивших показатели результативности при предоставлении субсидий. "Ввиду непростой эпидемической ситуации, повлиявшей на работу ряда отраслей сельского хозяйства, было принято решение об отсрочке до 2022 года требований по возврату средств господдержки за невыполненные сельхозтоваропроизводителями целевые показатели 2019 года", - сказал Островский.
Говоря об итогах нынешнего года, губернатор сообщил, что во всех категориях хозяйств произведено валовой сельхозпродукции на 28 миллиардов рублей. Выручка от реализации продукции составила 12,2 миллиарда рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. Чистая прибыль превысила 900 миллионов рублей – почти в 3,5 раза больше прошлогоднего результата.
По словам Островского, "локомотивом" отрасли выступает молочное скотоводство. "Но есть к чему стремиться, и я нацеливаю всех на то, чтобы в ближайшие годы мы вышли бы на 100-процентную обеспеченность регион собственным молоком, и чтобы 100% молока, производимого в области, перерабатывалось на Смоленщине. Областная Администрация предпринимает серьезнейшие усилия для того, чтобы это стало возможным", - сказал глава региона.
Он напомнил, что для стимулирования реализации смоленскими производителями молока-сырья на переработку внутри области были изменены в текущем году подходы в предоставлении господдержки молочного скотоводства. Так, установлены повышающие ставки субсидирования на возмещение затрат для тех предприятий, которые сдают молоко внутри региона. Кроме того, предприятия получившие субсидии на модернизацию молочных ферм обязаны сдавать не менее 70% производимого молока в области.
Губернатор отметил, что за 8 с половиной лет в сфере агропромышленного комплекса реализованы 24 крупных инвестиционных проекта по строительству и модернизации объектов сельскохозяйственного производства.
"Общий объем инвестиций достиг немыслимой ранее для Смоленщины цифры в более чем в 30 миллиардов рублей. Были созданы порядка 3 тысяч новых рабочих мест. За 9 месяцев текущего года объем инвестиций в АПК региона составил 2 миллиарда рублей, а его доля от общего объема инвестиций в экономику региона – 9%", - сказал глава региона.