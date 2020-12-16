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СК попросил оставить Абызова в СИЗО
СК попросил оставить Абызова в СИЗО
Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:36
2020-12-16T09:36
2020-12-16T09:42
открытое правительство
михаил абызов
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 17 декабря в 11.30.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту главы министерства.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Виновным он себя не считает.
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открытое правительство, михаил абызов, москва, происшествия
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости.
Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова
, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.
"Следствие ходатайствует о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 марта", - сказала собеседница агентства.
Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 17 декабря в 11.30.
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы
уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту главы министерства.
Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.
Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Виновным он себя не считает.