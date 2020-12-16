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СК попросил оставить Абызова в СИЗО
СК попросил оставить Абызова в СИЗО
Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-16T09:36
2020-12-16T09:42
открытое правительство
михаил абызов
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 17 декабря в 11.30.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту главы министерства.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Виновным он себя не считает.
https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html
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открытое правительство, михаил абызов, москва, происшествия

СК попросил оставить Абызова в СИЗО

09:36 16.12.2020 (обновлено: 09:42 16.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМихаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.
"Следствие ходатайствует о продлении Абызову срока содержания под стражей до 25 марта", - сказала собеседница агентства.
Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 17 декабря в 11.30.
Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту главы министерства.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов рядом со зданием Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Генпрокуратура раскрыла суть инкриминируемых Абызову преступлений
Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.
Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Виновным он себя не считает.
 
Открытое правительствоМихаил АбызовМоскваПроисшествия
 
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