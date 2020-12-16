https://ria.ru/20201216/abyzov-1589432877.html

СК попросил оставить Абызова в СИЗО

СК попросил оставить Абызова в СИЗО

Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-16T09:36

2020-12-16T09:36

2020-12-16T09:42

открытое правительство

михаил абызов

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Следственный комитет попросил суд продлить заключение под стражу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в многомиллиардной коррупции, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе суда.Заседание, на котором будет решаться этот вопрос, запланировано на 17 декабря в 11.30.Абызов находится под стражей с конца марта 2019 года. Против него возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.Под арестом находятся счета министра, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью Гагаринский суд Москвы уже взыскал 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту главы министерства.Эта сумма взыскания стала рекордной в системе российского судопроизводства. Кроме того, сейчас с Абызова через суды взыскивают еще несколько миллиардов.Уже будучи в СИЗО, Абызов женился на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Виновным он себя не считает.

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580721894.html

москва

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открытое правительство, михаил абызов, москва, происшествия