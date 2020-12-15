https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589362202.html

Главу Белорусской ассоциации журналистов вызвали на допрос

Главу Белорусской ассоциации журналистов вызвали на допрос

Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) вызван в Следственный комитет республики на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:49

2020-12-15T16:49

2020-12-15T16:49

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Председатель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) вызван в Следственный комитет республики на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны, сообщила во вторник пресс-служба организации на своем сайте."Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси вызвал на допрос 16 декабря председателя общественного объединения "Белорусская ассоциация журналистов" Андрея Бастунца", - говорится в сообщении. Там уточняется, что глава ассоциации вызван на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному по статье "призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".Согласно сообщению, про это руководителю БАЖ сообщил по телефону следователь. "С чем может быть связан данный вызов, Андрей Бастунец не знает", - говорится в сообщении.В настоящее время известно о расследовании в Белоруссии уголовного дела по данной статье, которое было возбуждено в связи с созданием координационного совета белорусской оппозиции. Бастунец является членом основного состава совета. Также сообщалось, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в розыск как фигурант дела, возбужденного по статье "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, которая вскоре после выборов выехала в Литву. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции.Белорусская ассоциация журналистов – добровольное негосударственное объединение тех, кто занимается профессиональной журналистской деятельностью либо содействует ее развитию. В последнее время ассоциация неоднократно заявляла о нарушении прав журналистов в Белоруссии, выступала против задержаний сотрудников СМИ во время исполнения ими служебных обязанностей. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201210/lukashenko-1588552715.html

https://ria.ru/20201208/terrorizm-1588204596.html

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следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире