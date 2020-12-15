https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589259144.html
Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов
Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов
Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:38
2020-12-15T09:38
2020-12-15T09:38
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей."Мы всегда будем помнить о журналистах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они отдали жизнь за то, чтобы все узнали о происходящем в горячих точках, увидели прямой репортаж с места событий. Пожертвовали собой за право людей на достоверную, объективную информацию. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость. Нам необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь", — сказал Володин, слова которого цитирует сайт Думы.
https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589107720.html
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