https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589259144.html

Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов

Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов

Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:38

2020-12-15T09:38

2020-12-15T09:38

россия

госдума рф

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей."Мы всегда будем помнить о журналистах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они отдали жизнь за то, чтобы все узнали о происходящем в горячих точках, увидели прямой репортаж с места событий. Пожертвовали собой за право людей на достоверную, объективную информацию. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость. Нам необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь", — сказал Володин, слова которого цитирует сайт Думы.

https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589107720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, общество