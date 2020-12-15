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Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов
Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов
Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:38
2020-12-15T09:38
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей."Мы всегда будем помнить о журналистах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они отдали жизнь за то, чтобы все узнали о происходящем в горячих точках, увидели прямой репортаж с места событий. Пожертвовали собой за право людей на достоверную, объективную информацию. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость. Нам необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь", — сказал Володин, слова которого цитирует сайт Думы.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин отметил профессионализм и смелость российских журналистов

09:38 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость, и необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
Девушка во время траурной церемонии на месте гибели фотокорреспондента Международного информационного агентства Россия сегодня Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 03:01
День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей
"Мы всегда будем помнить о журналистах, погибших при исполнении служебных обязанностей. Они отдали жизнь за то, чтобы все узнали о происходящем в горячих точках, увидели прямой репортаж с места событий. Пожертвовали собой за право людей на достоверную, объективную информацию. Российских журналистов отличают профессионализм и смелость. Нам необходимо сделать все, чтобы защитить их здоровье и жизнь", — сказал Володин, слова которого цитирует сайт Думы.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
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