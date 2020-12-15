https://ria.ru/20201215/zhurnalisty-1589107720.html

День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профобязанностей

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:01

2020-12-15T03:01

2020-12-15T03:01

день памяти журналистов

журналистика

справки

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День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. Первый раз родственники и коллеги погибших журналистов собрались 11 декабря 1991 года, чтобы почтить память отдавших свои жизни за свободу слова. Это случилось после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной. В ходе расследования выяснилось, что машина журналистов была обстреляна сербскими боевиками.В последние годы в России день памяти журналистов отмечается 15 декабря.В 2020 году, по данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists), в мире было убито 26 журналистов, 64 журналиста пропали, 248 были заключены в тюрьму.Самым трагичным для журналистского сообщества России стал 2014 год. Исполняя свой профессиональный долг, на юго-востоке Украины в том году погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России сегодня" Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Все они посмертно были награждены Орденом Мужества.В памяти останутся имена российских журналистов Владислава Листьева, Дмитрия Холодова, Ларисы Юдиной, Анны Политковской, Натальи Эстемировой, Анастасии Бабуровой и многих других, погибших от рук преступников.В день памяти журналистов во всех регионах России проходят вечера памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.15 декабря в Москве собираются семьи журналистов, погибших при исполнении профессионального долга, чтобы почтить их память. Помимо моральной поддержки пострадавшие семьи получают материальную помощь. В память о журналистах, отдавших свою жизнь во имя свободы слова, проводятся встречи и конференции, на которые приезжают журналисты из разных стран. Редакциями ведущих российских СМИ были учреждены различные конкурсы и награды, среди которых: Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (единственная в России международная площадка для молодых фотографов), премия "Камертон" имени Анны Политковской (за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день памяти журналистов, журналистика, справки