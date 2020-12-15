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Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой
Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой
Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:45
2020-12-15T11:45
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос"."С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.
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земля, космос - риа наука, роскосмос, южная америка

Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой

11:45 15.12.2020
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос".
"С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.
 
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