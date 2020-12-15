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Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой

Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой

Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:45

2020-12-15T11:45

2020-12-15T11:45

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос"."С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.

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южная америка

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, роскосмос, южная америка