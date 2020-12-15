Российский спутник снял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой
© AP Photo / Natacha PisarenkoСолнечное затмение
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" заснял из космоса солнечное затмение над Южной Америкой, сообщил "Роскосмос".
"С помощью гидрометеорологического геостационарного спутника дистанционного зондирования Земли "Электро-Л" номер 2 специалисты оператора космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" зарегистрировали лунную тень на поверхности Земли во время солнечного затмения, наблюдавшегося с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого и в южной части Атлантического океанов 14 декабря", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
14 декабря состоялось #СолнечноеЗатмение, которое можно было наблюдать с территории Чили, Аргентины, на юго-востоке Тихого, в южной части Атлантического океанов и... из космоса! ☀️🌑— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 15, 2020
🛰️ Спутник #ЭлектроЛ № 2 запечатлел лунную тень на поверхности Земли — https://t.co/mrHUTV6eaR pic.twitter.com/P03IDZKx4L
Спутник "Электро-Л" номер 2 был выведен на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 36 тысяч километров) в 2015 году и в настоящее время работает в точке стояния 14,5 градуса западной долготы над Атлантическим океаном.