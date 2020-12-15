Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он транслировал во вторник в своем аккаунте в Instagram.
"Желательно воздержаться от приема алкоголя в течение двух-трех дней, активные тренировки нельзя два дня, тяжелое не поднимаем в ближайшее время... Возможна температурка после прививки, в районе 37,1 градуса, возможно, вы ее не заметите. Но в целом все в пределах нормы должно быть", - сказал медработник главе депздрава перед вакцинацией.
По словам сотрудника медучреждения, поступает много звонков от жителей округа, которые изъявляют желание привиться от COVID-19.
"Пришло еще 800 доз вакцины в регион, до конца недели в больницы поступят они. В январе будет еженедельно по тысяче поступать в больницы округа, мы надеемся", - отметил в свою очередь Добровольский.
Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников поступили в Югру в середине осени. Добровольский ранее сообщал, что у первых 140 человек, привитых этой вакциной, были выявлены антитела, что может говорить о формировании иммунитета к инфекции.