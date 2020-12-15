https://ria.ru/20201215/yugra-1589252243.html

Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram

Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram

Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:38

2020-12-15T08:38

2020-12-15T08:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он транслировал во вторник в своем аккаунте в Instagram.По словам сотрудника медучреждения, поступает много звонков от жителей округа, которые изъявляют желание привиться от COVID-19.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников поступили в Югру в середине осени. Добровольский ранее сообщал, что у первых 140 человек, привитых этой вакциной, были выявлены антитела, что может говорить о формировании иммунитета к инфекции.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/murashko-1589130841.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, общество