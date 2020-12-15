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Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram
Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:38
2020-12-15T08:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он транслировал во вторник в своем аккаунте в Instagram.По словам сотрудника медучреждения, поступает много звонков от жителей округа, которые изъявляют желание привиться от COVID-19.Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников поступили в Югру в середине осени. Добровольский ранее сообщал, что у первых 140 человек, привитых этой вакциной, были выявлены антитела, что может говорить о формировании иммунитета к инфекции.
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коронавирус в россии, ханты-мансийский автономный округ, общество

Глава депздрава Югры привился от коронавируса в прямом эфире в Instagram

08:38 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 дек - РИА Новости. Руководитель департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский привился вакциной от коронавируса, процедуру он транслировал во вторник в своем аккаунте в Instagram.
"Желательно воздержаться от приема алкоголя в течение двух-трех дней, активные тренировки нельзя два дня, тяжелое не поднимаем в ближайшее время... Возможна температурка после прививки, в районе 37,1 градуса, возможно, вы ее не заметите. Но в целом все в пределах нормы должно быть", - сказал медработник главе депздрава перед вакцинацией.
По словам сотрудника медучреждения, поступает много звонков от жителей округа, которые изъявляют желание привиться от COVID-19.
"Пришло еще 800 доз вакцины в регион, до конца недели в больницы поступят они. В январе будет еженедельно по тысяче поступать в больницы округа, мы надеемся", - отметил в свою очередь Добровольский.
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Первые транши вакцины от коронавируса "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") для медработников поступили в Югру в середине осени. Добровольский ранее сообщал, что у первых 140 человек, привитых этой вакциной, были выявлены антитела, что может говорить о формировании иммунитета к инфекции.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииХанты-Мансийский автономный округОбщество
 
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