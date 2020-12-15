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https://ria.ru/20201215/yaponiya-1589347230.html
Япония обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19
Япония обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19
Япония обновила антирекорд по числу скончавшихся за сутки пациентов с подтвержденным коронавирусом: во вторник сообщается о 53 погибших, передает телеканал NHK. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:37
2020-12-15T15:37
распространение нового коронавируса
япония
в мире
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ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Япония обновила антирекорд по числу скончавшихся за сутки пациентов с подтвержденным коронавирусом: во вторник сообщается о 53 погибших, передает телеканал NHK.Предыдущее максимальное число жертв за сутки - 47 человек - было зафиксировано 8 и 14 декабря. Всего с начала эпидемии в Японии скончались 2715 человек.За сутки в стране был подтвержден 2431 новый случай заражения COVID-19, а общее число инфицированных с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 185 444 человека.Состояние 592 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 154 178 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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япония, в мире

Япония обновила антирекорд по суточной смертности от COVID-19

15:37 15.12.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoМужчина в защитной маске в Токио, Япония
Мужчина в защитной маске в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 дек - РИА Новости. Япония обновила антирекорд по числу скончавшихся за сутки пациентов с подтвержденным коронавирусом: во вторник сообщается о 53 погибших, передает телеканал NHK.
Предыдущее максимальное число жертв за сутки - 47 человек - было зафиксировано 8 и 14 декабря. Всего с начала эпидемии в Японии скончались 2715 человек.
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За сутки в стране был подтвержден 2431 новый случай заражения COVID-19, а общее число инфицированных с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 185 444 человека.
Состояние 592 человек оценивается как тяжелое или критическое. Выздоровели 154 178 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
 
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