https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589238382.html

Выборщики из Орегона поддержали Байдена

Выборщики из Орегона поддержали Байдена

Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:09

2020-12-15T01:09

2020-12-15T01:23

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

калифорния

орегон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583588115_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f366404587208feef174d6b261b3d5c.jpg

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует трансляция голосования.Теперь счет по выборщикам 247 у Байдена против 232 у Дональда Трампа. Ожидается, что за Байдена проголосует Калифорния с 55 выборщиками, что официально даст ему более чем 270 голосов, необходимых для победы на выборах.

https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236766.html

вашингтон

калифорния

орегон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, орегон, сша, в мире