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Выборщики из Орегона поддержали Байдена
Выборщики из Орегона поддержали Байдена
Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:09
2020-12-15T01:09
2020-12-15T01:23
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует трансляция голосования.Теперь счет по выборщикам 247 у Байдена против 232 у Дональда Трампа. Ожидается, что за Байдена проголосует Калифорния с 55 выборщиками, что официально даст ему более чем 270 голосов, необходимых для победы на выборах.
https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589236766.html
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, орегон, сша, в мире