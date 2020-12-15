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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201215/vyborschiki-1589238382.html
Выборщики из Орегона поддержали Байдена
Выборщики из Орегона поддержали Байдена
Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:09
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует трансляция голосования.Теперь счет по выборщикам 247 у Байдена против 232 у Дональда Трампа. Ожидается, что за Байдена проголосует Калифорния с 55 выборщиками, что официально даст ему более чем 270 голосов, необходимых для победы на выборах.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, калифорния, орегон, сша, в мире

Выборщики из Орегона поддержали Байдена

01:09 15.12.2020 (обновлено: 01:23 15.12.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Все семь выборщиков штата Орегон на Тихоокеанском побережье США проголосовали за Джо Байдена в соответствии с результатами выборов в штате, свидетельствует трансляция голосования.
Теперь счет по выборщикам 247 у Байдена против 232 у Дональда Трампа. Ожидается, что за Байдена проголосует Калифорния с 55 выборщиками, что официально даст ему более чем 270 голосов, необходимых для победы на выборах.
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Выборы президента США — 2020ВашингтонДональд ТрампДжо БайденКалифорнияОрегонСШАВ мире
 
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