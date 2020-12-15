https://ria.ru/20201215/vooruzheniya-1589307454.html

В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках

В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках

Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:53

2020-12-15T12:53

2020-12-15T12:53

россия

минобороны кнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

китай

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588746721_0:0:1716:965_1920x0_80_0_0_e5f119c03d77dd37e5dcec7998cefad1.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между державами.Такое мнение выразил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу по видеосвязи.При этом он напомнил, что "некоторые крупные державы" выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III."В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности… Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал Вэй Фэнхэ.По его словам, совместные действия России и Китая "внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе".По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений "нет никаких ограничений".Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.

https://ria.ru/20201203/sarmat-1587460676.html

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны кнр, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, китай, в мире