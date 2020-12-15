https://ria.ru/20201215/vooruzheniya-1589307454.html
В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках
В Китае оценили обмен данными с Россией о баллистических пусках
Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:53
2020-12-15T12:53
2020-12-15T12:53
россия
минобороны кнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
китай
в мире
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем – пример образцовых отношений между державами.Такое мнение выразил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу по видеосвязи.При этом он напомнил, что "некоторые крупные державы" выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III."В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности… Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал Вэй Фэнхэ.По его словам, совместные действия России и Китая "внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе".По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений "нет никаких ограничений".Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.
https://ria.ru/20201203/sarmat-1587460676.html
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россия, минобороны кнр, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, китай, в мире
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Продление соглашения об обмене данными о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей между РФ и Китаем
– пример образцовых отношений между державами.
Такое мнение выразил министр обороны Китая Вэй Фэнхе на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу
по видеосвязи.
При этом он напомнил, что "некоторые крупные державы" выходят из международных договоров – очевидно, речь о США, которые вышли из ДРСМД и до сих пор не решили, продлевать ли СНВ-III.
"В мировой обстановке все больше намечается нестабильности и неопределенности… Подписание протокола о продлении соглашения между Китаем и Россией является не только важной мерой доверия и транспарентности между нашими странами, а также служит примером обеспечения глобальной стратегической стабильности и создания образцовых отношений между крупными державами", - сказал Вэй Фэнхэ.
По его словам, совместные действия России и Китая "внесли положительный вклад в процесс международного контроля над вооружением и в обеспечение мира и стабильности в мире, и в регионе".
По словам Вэй Фэнхэ, российско-китайские отношения развиваются на высоком уровне и для дальнейшего развития отношений "нет никаких ограничений".
Китай, отметил он, готов и дальше поддерживать тесные связи с Россией.