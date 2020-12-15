https://ria.ru/20201215/vkontakte-1589343536.html

ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии

ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии

ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:23

2020-12-15T15:23

2020-12-15T15:24

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. В октябре новую версию сайта смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому. В новой версии стало больше белого цвета и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным. Также в шапке сайта появился обновленный логотип. Теперь в нем используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы соцсети.

https://ria.ru/20201009/vkontakte-1579064591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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