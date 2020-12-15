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ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии
ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии
ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:23
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вконтакте
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. В октябре новую версию сайта смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому. В новой версии стало больше белого цвета и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным. Также в шапке сайта появился обновленный логотип. Теперь в нем используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы соцсети.
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вконтакте

ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии

15:23 15.12.2020 (обновлено: 15:24 15.12.2020)
 
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня.
В октябре новую версию сайта смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому.
В новой версии стало больше белого цвета и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным.
© пресс-служба ВКонтактеОбновленный дизайн ВКонтакте
Обновленный дизайн ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© пресс-служба ВКонтакте
Обновленный дизайн ВКонтакте
Также в шапке сайта появился обновленный логотип. Теперь в нем используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.
Офис ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 16:38
ВКонтакте обновит дизайн
Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы соцсети.
 
ВКонтакте
 
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