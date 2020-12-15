https://ria.ru/20201215/vkontakte-1589343536.html
ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии
ВКонтакте обновила дизайн десктопной версии
ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:23
2020-12-15T15:23
2020-12-15T15:24
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня. В октябре новую версию сайта смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому. В новой версии стало больше белого цвета и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным. Также в шапке сайта появился обновленный логотип. Теперь в нем используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы соцсети.
https://ria.ru/20201009/vkontakte-1579064591.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. ВКонтакте обновляет дизайн десктопной версии: свежее оформление появится у всех пользователей сегодня.
В октябре новую версию сайта смогли оценить 100 тысяч добровольцев. По итогам тестового запуска 78% из них предпочли свежий дизайн старому.
В новой версии стало больше белого цвета и исчезла синяя шапка сайта. При этом синий цвет остаётся для VK фирменным.
Также в шапке сайта появился обновленный логотип. Теперь в нем используется привычная иконка, но более глубокого синего оттенка. Ее дополняет название соцсети, написанное на кириллице новым фирменным шрифтом VK Sans.
Важная цель обновления — развитие дизайн-системы VK. На ней основана экосистема ВКонтакте. Название на кириллице и новый шрифт помогут визуально объединить сервисы соцсети.