https://ria.ru/20201215/vizit-1589318469.html
Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины в Москву в 2021 году
Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины в Москву в 2021 году
Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию с визитом в 2021 году. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:42
2020-12-15T13:42
2020-12-15T17:41
мид боснии и герцеговины
сергей лавров
босния и герцеговина
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САРАЕВО, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию с визитом в 2021 году."В будущем году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, и я пригласил госпожу министра по этому поводу нанести ответный визит в нашу страну", — сказал он по итогам встречи с Туркович.Лавров 14-15 декабря находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине. Ранее сообщалось, что члены президиума республики Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с российским министром. Свое решение они объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением. В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алфея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения.
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мид боснии и герцеговины, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире
САРАЕВО, 15 дек — РИА Новости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
пригласил главу МИД Боснии и Герцеговины Бисеру Туркович посетить Россию с визитом в 2021 году.
"В будущем году мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, и я пригласил госпожу министра по этому поводу нанести ответный визит в нашу страну", — сказал он по итогам встречи с Туркович.
Лавров 14-15 декабря находится с рабочим визитом в Боснии и Герцеговине
. Ранее сообщалось, что члены президиума республики Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с российским министром. Свое решение они объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.
Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.
В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.
В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алфея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения.