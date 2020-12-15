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Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Великобританию на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоят туры в Великобританию на Новый год
С 15 декабря Великобритания смягчила условия по въезду для иностранных путешественников, и туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется новогодняя поездка в РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:02
2020-12-15T16:02
2020-12-15T16:02
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. С 15 декабря Великобритания смягчила условия по въезду для иностранных путешественников, и туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется новогодняя поездка в Лондон, сообщает АТОР.Королевство отменяет двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. Теперь срок самоизоляции составляет пять дней, по истечении которых необходимо сдать платный ПЦР-тест на COVID-19. Если его результат будет отрицательным, то можно свободно перемещаться по стране.Как отмечают туроператоры, сидеть на карантине можно в отеле. Есть гостиницы, в которых при этом просят не покидать номер, а в некоторых разрешают передвигаться по территории.С середины декабря на большей территории Великобритании планировалось вновь открыть магазины, пабы и рестораны, возобновить массовые мероприятия с заполняемостью 50 процентов. Однако по информации британских СМИ, из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Лондоне с 16 декабря планируется вновь ввести ограничения, при которых рестораны и кафе снова будут работать только на вынос. Проведение традиционного фейерверка в новогоднюю ночь отменено.По данным туроператоров, информация о смягчении карантина при въезде в Великобританию вызвала всплеск интереса со стороны путешественников. Компании сообщили о поступлении запросов и даже точечных броней некоторых туруслуг. Есть клиенты, интересующиеся краткосрочной и долгосрочной арендой жилья в Лондоне.Двухнедельная поездка с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды предлагается за 114 тысяч рублей на двоих. Тур на три недели — за 145,5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, великобритания, лондон
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
С 15 декабря Великобритания смягчила условия по въезду для иностранных путешественников, и туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется новогодняя поездка в Лондон, сообщает
АТОР.
Королевство отменяет двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. Теперь срок самоизоляции составляет пять дней, по истечении которых необходимо сдать платный ПЦР-тест на COVID-19. Если его результат будет отрицательным, то можно свободно перемещаться по стране.
Как отмечают туроператоры, сидеть на карантине можно в отеле. Есть гостиницы, в которых при этом просят не покидать номер, а в некоторых разрешают передвигаться по территории.
С середины декабря на большей территории Великобритании планировалось вновь открыть магазины, пабы и рестораны, возобновить массовые мероприятия с заполняемостью 50 процентов. Однако по информации британских СМИ, из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Лондоне с 16 декабря планируется вновь ввести ограничения, при которых рестораны и кафе снова будут работать только на вынос. Проведение традиционного фейерверка в новогоднюю ночь отменено.
По данным туроператоров, информация о смягчении карантина при въезде в Великобританию вызвала всплеск интереса со стороны путешественников. Компании сообщили о поступлении запросов и даже точечных броней некоторых туруслуг. Есть клиенты, интересующиеся краткосрочной и долгосрочной арендой жилья в Лондоне.
Двухнедельная поездка с перелетом и проживанием в отеле категории три звезды предлагается за 114 тысяч рублей на двоих. Тур на три недели — за 145,5 тысяч рублей.