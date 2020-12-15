https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589402338.html

В Москве отметили интерес работников сферы услуг к вакцинации от COVID-19

В Москве отметили интерес работников сферы услуг к вакцинации от COVID-19

Интерес к вакцинации от коронавируса среди работников сферы услуг достаточно высокий в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T21:41

2020-12-15T21:41

2020-12-15T21:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса среди работников сферы услуг достаточно высокий в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее Немерюк сообщил РИА Новости, что курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса."С точки зрения торговли и услуг, возможность вакцинироваться от коронавируса началась со вчерашнего дня, интерес достаточно высокий, потому что наши сотрудники, наши коллеги, работающие в этих сферах, контактируют с москвичами", - сообщил Немерюк в интервью телеканалу "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество