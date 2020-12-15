https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589402338.html
В Москве отметили интерес работников сферы услуг к вакцинации от COVID-19
В Москве отметили интерес работников сферы услуг к вакцинации от COVID-19
Интерес к вакцинации от коронавируса среди работников сферы услуг достаточно высокий в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T21:41
2020-12-15T21:41
2020-12-15T21:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Интерес к вакцинации от коронавируса среди работников сферы услуг достаточно высокий в Москве, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее Немерюк сообщил РИА Новости, что курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса."С точки зрения торговли и услуг, возможность вакцинироваться от коронавируса началась со вчерашнего дня, интерес достаточно высокий, потому что наши сотрудники, наши коллеги, работающие в этих сферах, контактируют с москвичами", - сообщил Немерюк в интервью телеканалу "Россия 24". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-covid-19-1588080722.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество