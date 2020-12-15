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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589332067.html
В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID
В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID
Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:38
2020-12-15T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список первоочередников, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.В понедельник стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам.Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, также привиться могут сотрудники, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды и обуви, химчисток, компаний, предоставляющих ремонтные услуги и осуществляющих техническое обслуживание, сотрудники автомоек и автосервисов. Также в список вошли сотрудники из сферы клининга, а также работники бань и саун.Для тех, у кого нет прикрепления к московской поликлинике, необходимо иметь московский полис ОМС и для записи на вакцинацию необходимо позвонить в поликлинику.Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID

14:38 15.12.2020 (обновлено: 16:16 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список первоочередников, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В понедельник стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам.
"Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских могут вакцинироваться от коронавируса. Они входят в обновлённый список первоочередников", — сообщил Немерюк.
Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, также привиться могут сотрудники, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды и обуви, химчисток, компаний, предоставляющих ремонтные услуги и осуществляющих техническое обслуживание, сотрудники автомоек и автосервисов. Также в список вошли сотрудники из сферы клининга, а также работники бань и саун.
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Для тех, у кого нет прикрепления к московской поликлинике, необходимо иметь московский полис ОМС и для записи на вакцинацию необходимо позвонить в поликлинику.
Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.
Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.
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