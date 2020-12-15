В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID
14:38 15.12.2020 (обновлено: 16:16 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список первоочередников, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В понедельник стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам.
"Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских могут вакцинироваться от коронавируса. Они входят в обновлённый список первоочередников", — сообщил Немерюк.
Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, также привиться могут сотрудники, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды и обуви, химчисток, компаний, предоставляющих ремонтные услуги и осуществляющих техническое обслуживание, сотрудники автомоек и автосервисов. Также в список вошли сотрудники из сферы клининга, а также работники бань и саун.
Для тех, у кого нет прикрепления к московской поликлинике, необходимо иметь московский полис ОМС и для записи на вакцинацию необходимо позвонить в поликлинику.
Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.
Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.
В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф