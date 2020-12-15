https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589332067.html

В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID

В Москве разъяснили, какие работники сферы услуг могут привиться от COVID

Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:38

2020-12-15T14:38

2020-12-15T16:16

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Курьеры, работники онлайн-торговли, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских смогут вакцинироваться от коронавируса - они входят в обновлённый список первоочередников, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.В понедельник стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, а именно работников МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг. Ранее вакцинация была доступна только людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений – тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам.Как уточняется на сайте мэра и правительства Москвы, также привиться могут сотрудники, занимающиеся пошивом и ремонтом одежды и обуви, химчисток, компаний, предоставляющих ремонтные услуги и осуществляющих техническое обслуживание, сотрудники автомоек и автосервисов. Также в список вошли сотрудники из сферы клининга, а также работники бань и саун.Для тех, у кого нет прикрепления к московской поликлинике, необходимо иметь московский полис ОМС и для записи на вакцинацию необходимо позвонить в поликлинику.Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, в Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины.Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение.В столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперед. До конца года планируется открыть 170 центров вакцинации от коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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