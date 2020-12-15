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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589331922.html
Минздрав объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах
Минздрав объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах
Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:37
2020-12-15T15:34
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19.Глава Минздрава также отметил, что перед крупными поставками сначала провели пробные, для отработки логистических цепочек.Мурашко подчеркнул, что все регионы готовы к принятию вакцины, разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить "ритмичные поставки вакцины в регионы" и оперативно их распределять. Он пояснил, что производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках, а министерство в течение двух дней распределит ее по регионам в зависимости от потребности.Ранее Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране, обеспечив прививками в первую очередь граждан из групп риска.
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589157433.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

Минздрав объявил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах

14:37 15.12.2020 (обновлено: 15:34 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса, препарат доставили во все субъекты, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с распространением COVID-19.
Глава Минздрава также отметил, что перед крупными поставками сначала провели пробные, для отработки логистических цепочек.
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Мурашко подчеркнул, что все регионы готовы к принятию вакцины, разработаны параметры качества перевозки, хранения и самой вакцинации с памятками для пациентов и медперсонала.
В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить "ритмичные поставки вакцины в регионы" и оперативно их распределять.
"Министерство здравоохранения составило план распределения препарата для поставок в регионы на ближайшие три месяца. Важно, чтобы вся эта работа шла без сбоев", — добавил глава правительства.
Он пояснил, что производители вакцины должны будут каждую неделю направлять в Минздрав информацию о поставках, а министерство в течение двух дней распределит ее по регионам в зависимости от потребности.
Ранее Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в стране, обеспечив прививками в первую очередь граждан из групп риска.
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