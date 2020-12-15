https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589262134.html
В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году
В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году
Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:01
2020-12-15T10:01
2020-12-15T10:11
распространение нового коронавируса
александр осипов
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
забайкальский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_0:18:3084:1753_1920x0_80_0_0_12a75c80fe2b323dc48ab09fa3e1232f.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588340787_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_b88fa5058a6bd25f4ba5b5da2968f04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, забайкальский край, общество