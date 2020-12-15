https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589262134.html

В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году

В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году

Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:01

2020-12-15T10:01

2020-12-15T10:11

распространение нового коронавируса

александр осипов

здоровье - общество

михаил мишустин

владимир путин

забайкальский край

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью >>

забайкальский край

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, забайкальский край, общество