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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589262134.html
В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году
В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году
Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:01
2020-12-15T10:11
распространение нового коронавируса
александр осипов
здоровье - общество
михаил мишустин
владимир путин
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рфЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;
забайкальский край
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александр осипов, здоровье - общество, михаил мишустин, владимир путин, забайкальский край, общество

В Забайкалье вакцинацию от COVID-19 планируют начать в новом году

10:01 15.12.2020 (обновлено: 10:11 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовая вакцинация населения Забайкальского края от коронавируса может начаться после Нового года, точных сроков пока нет, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.
"Мы еще осенью получили порядка 40 доз вакцины для врачей. Сейчас пришло еще 200 доз, их мы планируем направить также на вакцинацию врачей как первоочередной группы риска. Точных сроков начала массовой вакцинации в регионе пока нет. Я так понимаю, скорее всего, это случится уже после Нового года", - сказал Осипов.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь обеспечив прививками граждан из групп риска. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Читайте полный текст интервью >>
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ОсиповЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинВладимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
 
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