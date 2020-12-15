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https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589256127.html
В Крыму началась вакцинация от коронавируса
В Крыму началась вакцинация от коронавируса
Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:17
2020-12-15T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом, количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 19,3 тысячи заболевших коронавирусом, из которых 14,5 уже выздоровели и выписаны из больниц. Умерших за весь период - 377 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589247301.html
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму началась вакцинация от коронавируса

09:17 15.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске
Вакцинация медиков от коронавируса в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня в Крыму начинается вакцинация… В первую очередь будут прививаться медицинские работники из группы риска, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. В дальнейшем ежедневное количество вакцинированных будет зависеть от объема поступившей вакцины", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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По его словам, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом, количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек.
"Сегодня планируется привить 30-50 человек. В ближайшее время дополнительно на Крым и Севастополь поступит около 1 тысячи доз вакцины", - подчеркнул Аксенов, добавив, что информация о возможности и способе записи на проведение вакцинации будет опубликована на официальном сайте минздрава региона и донесена до крымчан медицинскими организациями.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Общество
 
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