https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589256127.html

В Крыму началась вакцинация от коронавируса

В Крыму началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:17

2020-12-15T09:17

2020-12-15T09:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

сергей аксенов (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции начинается в Крыму, первыми дозу получат медицинские работники из группы риска, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, по мере поступления вакцины список категорий граждан, которые смогут привиться от COVID-19, будет расширяться. Массовая вакцинация будет проводиться в поликлиниках. При этом, количество вакцины, поступившей на сегодняшний день в республику, позволяет обеспечить вакцинацию 500 человек.Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 19,3 тысячи заболевших коронавирусом, из которых 14,5 уже выздоровели и выписаны из больниц. Умерших за весь период - 377 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589247301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/vaktsina-1589214622.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество