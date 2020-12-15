https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589255208.html
В Приморье началась вакцинация медиков от COVID-19
В Приморье началась вакцинация медиков от COVID-19
2020-12-15T09:11
2020-12-15T09:11
2020-12-15T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса медиков из "красной зоны", работающих в госпиталях и поликлиниках, началась в Приморье, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") от коронавируса поступила в Приморье. По информации властей, добровольная вакцинация врачей из "красных зон" лечебных учреждений началась 14 декабря.Вторая партия вакцины в количестве 1,2 тысячи доз также уже поступила в Приморье, информируют власти.Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Она хранится в специальных морозильных камерах. Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра. После введения вакцины пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медработников. В сентябре в Приморье поступила тестовая партия вакцины, тогда были привиты 42 медработника из "красной" зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней.Всего в Приморском крае выявлен 25 461 случай коронавируса. Выздоровели 17 897 человек, умерли 290. Ежесуточный прирост заболевших в регионе в последние недели – свыше 230 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/pnevmoniya-1589255097.html
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589250424.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса медиков из "красной зоны", работающих в госпиталях и поликлиниках, началась в Приморье, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") от коронавируса поступила в Приморье. По информации властей, добровольная вакцинация врачей из "красных зон" лечебных учреждений началась 14 декабря.
"В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска... Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую", – сказала главный врач владивостокской поликлиники №6 Виктория Счасная, слова который приводятся в сообщении.
Вторая партия вакцины в количестве 1,2 тысячи доз также уже поступила в Приморье, информируют власти.
"В первоочередные списки иммунизации помимо медиков войдут учителя и социальные работники. Итого в декабре будет вакцинировано 1700 работников профессий, входящих в группу риска", - говорится в сообщении.
"Массовая вакцинация населения начнется в январе", - уточнил РИА Новости представитель минздрава региона.
Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Она хранится в специальных морозильных камерах. Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра. После введения вакцины пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медработников. В сентябре в Приморье поступила тестовая партия вакцины, тогда были привиты 42 медработника из "красной" зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней.
Всего в Приморском крае
выявлен 25 461 случай коронавируса. Выздоровели 17 897 человек, умерли 290. Ежесуточный прирост заболевших в регионе в последние недели – свыше 230 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.