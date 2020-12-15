https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589255208.html

В Приморье началась вакцинация медиков от COVID-19

В Приморье началась вакцинация медиков от COVID-19

2020-12-15T09:11

2020-12-15T09:11

2020-12-15T09:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса медиков из "красной зоны", работающих в госпиталях и поликлиниках, началась в Приморье, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что первая крупная партия в 500 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") от коронавируса поступила в Приморье. По информации властей, добровольная вакцинация врачей из "красных зон" лечебных учреждений началась 14 декабря.Вторая партия вакцины в количестве 1,2 тысячи доз также уже поступила в Приморье, информируют власти.Вакцина "Гам-КОВИД-Вак" состоит из двух компонентов и вводится внутримышечно в два этапа. Она хранится в специальных морозильных камерах. Вакцина вводится в дельтовидную мышцу плеча либо в латеральную широкую мышцу бедра. После введения вакцины пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медработников. В сентябре в Приморье поступила тестовая партия вакцины, тогда были привиты 42 медработника из "красной" зоны, которые находились под наблюдением в течение 30 дней.Всего в Приморском крае выявлен 25 461 случай коронавируса. Выздоровели 17 897 человек, умерли 290. Ежесуточный прирост заболевших в регионе в последние недели – свыше 230 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/pnevmoniya-1589255097.html

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589250424.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, приморский край, общество