https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589374570.html

Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"

Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"

Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:43

2020-12-15T17:43

2020-12-15T17:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета."На сегодняшний день более 500 сотрудников Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, в том числе профессорско-преподавательский состав и медицинские работники клинических подразделений, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с применением вакцины "Спутник V",- говорится в сообщении.Вакцинация сотрудников продолжается, уточнили в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество