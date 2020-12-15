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Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"
Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"
Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:43
2020-12-15T17:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета."На сегодняшний день более 500 сотрудников Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, в том числе профессорско-преподавательский состав и медицинские работники клинических подразделений, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с применением вакцины "Спутник V",- говорится в сообщении.Вакцинация сотрудников продолжается, уточнили в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"

17:43 15.12.2020 (обновлено: 17:58 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета.
"На сегодняшний день более 500 сотрудников Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, в том числе профессорско-преподавательский состав и медицинские работники клинических подразделений, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с применением вакцины "Спутник V",- говорится в сообщении.
Вакцинация сотрудников продолжается, уточнили в пресс-службе.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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