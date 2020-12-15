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Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"
Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились "Спутником V"
Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:43
2020-12-15T17:43
2020-12-15T17:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Более 500 сотрудников Сеченовского университета привились от коронавируса вакциной "Спутник V", сообщила пресс-служба университета."На сегодняшний день более 500 сотрудников Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова, в том числе профессорско-преподавательский состав и медицинские работники клинических подразделений, прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с применением вакцины "Спутник V",- говорится в сообщении.Вакцинация сотрудников продолжается, уточнили в пресс-службе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от коронавируса доставлена во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество