https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589360339.html

Медведчук опроверг сообщения о поставках вакцины от COVID-19 на Украину

Медведчук опроверг сообщения о поставках вакцины от COVID-19 на Украину

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у Украины нет никаких официальных договоренностей и контрактов РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:42

2020-12-15T16:42

2020-12-15T16:42

распространение нового коронавируса

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что у Украины нет никаких официальных договоренностей и контрактов на получение вакцины от коронавируса.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года."У Украины, и я это утверждаю, нет никаких официальных договоренностей, контрактов на получение вакцины ни с COVAX, ни с другими разработчиками и производителями вакцины. Заявления г-на Ляшко (Виктор Ляшко - главный санитарный врач страны - ред.) на прошлой неделе, а также других представителей МОЗ о том, что Украина получила официальное одобрение на получение вакцины, является не чем иным, как просто очередным пиар-ходом", - заявил Медведчук во вторник в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".По его словам, российская вакцина "Спутник V" заканчивает третий этап клинических испытаний в марте 2021 года, в то время как Moderna Biotech (совместное производство Германии и США) - в начале 2023 года, Pfizer - в 2023 году, а AstraZeneca (Британия) - в конце 2022 года-начале 2023 года. Он отметил, что, по сообщению Центра Гамалеи, в случае заражения коронавирусом российская вакцина "Спутник V" на 100% предотвращает тяжелую форму заболевания. "Массовая вакцинация началась с вакцины "Спутник V", эффективность которой находится в пределах 91-95%", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. При этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что рано говорить о закупках российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19 до завершения третьей стадии клинических испытаний. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589017384.html

https://ria.ru/20201208/sputnik-v--1588246940.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире