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https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589274539.html
Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"
Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:58
2020-12-15T10:58
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В понедельник сообщалось, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 90%. Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество

Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"

10:58 15.12.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц",- сказал Гинцбург.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
В понедельник сообщалось, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 90%. Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургКоронавирусыЗдоровье - Общество
 
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