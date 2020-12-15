https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589274539.html

Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"

Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"

Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:58

2020-12-15T10:58

2020-12-15T10:58

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В понедельник сообщалось, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 90%. Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-15T10:58 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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