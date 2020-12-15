https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589274539.html
Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"
Гинцбург назвал сроки окончания пострегистрационных испытаний "Спутник V"
Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:58
2020-12-15T10:58
2020-12-15T10:58
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денис логунов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пострегистрационные испытания вакцины "Спутник V" по протоколу завершатся в мае, но результаты по эффективности могут быть уже в январе, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Если по протоколу, то в мае, так как полгода наблюдение должно идти после того, как будет привит последний доброволец. А если посмотреть на эти результаты по отчёту, который мы будем подавать, после того как подведём черту под вакцинацией без полугодового потом наблюдения, то это может быть и январь месяц",- сказал Гинцбург.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.В понедельник сообщалось, что вакцина "Спутник V" показывает эффективность свыше 90%. Заместитель директора НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020-12-15T10:58
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РИА Новости
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество