https://ria.ru/20201215/tvzavr-1589324112.html

Интернет-кинотеатр tvzavr назван лучшей технологичной онлайн-платформой

Интернет-кинотеатр tvzavr назван лучшей технологичной онлайн-платформой

В Москве состоялась церемония вручения премии в рамках Всемирного дня телевидения. На мероприятии отметили лучшие ТВ-каналы и онлайн-платформы... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:06

2020-12-15T14:06

2020-12-15T14:06

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МОСКВА, 15 дек — Пресс-служба "ТиВиЗавр". В Москве состоялась церемония вручения премии в рамках Всемирного дня телевидения. На мероприятии отметили лучшие ТВ-каналы и онлайн-платформы. Интернет-кинотеатр tvzavr получил награду и звание лучшей технологичной онлайн-платформы.Мероприятие состоялось при поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" и Национального фонда развития здравоохранения.Tvzavr является одним из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса - порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы