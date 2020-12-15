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Интернет-кинотеатр tvzavr назван лучшей технологичной онлайн-платформой
Интернет-кинотеатр tvzavr назван лучшей технологичной онлайн-платформой
В Москве состоялась церемония вручения премии в рамках Всемирного дня телевидения. На мероприятии отметили лучшие ТВ-каналы и онлайн-платформы... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:06
2020-12-15T14:06
2020-12-15T14:06
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МОСКВА, 15 дек — Пресс-служба "ТиВиЗавр". В Москве состоялась церемония вручения премии в рамках Всемирного дня телевидения. На мероприятии отметили лучшие ТВ-каналы и онлайн-платформы. Интернет-кинотеатр tvzavr получил награду и звание лучшей технологичной онлайн-платформы.Мероприятие состоялось при поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" и Национального фонда развития здравоохранения.Tvzavr является одним из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса - порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов. Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пресс-релизы
МОСКВА, 15 дек — Пресс-служба "ТиВиЗавр". В Москве состоялась церемония вручения премии в рамках Всемирного дня телевидения. На мероприятии отметили лучшие ТВ-каналы и онлайн-платформы. Интернет-кинотеатр tvzavr получил награду и звание лучшей технологичной онлайн-платформы.
Мероприятие состоялось при поддержке Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" и Национального фонда развития здравоохранения.
"Программы о здоровье имеют огромную популярность. Это львиная доля нашего населения. Помимо этого, сейчас реализуется несколько национальных проектов, которые направлены на здоровье нации, на медицину (это и репродуктивное здоровье, и программа, направленная на борьбу с онкологическими заболеваниями). Мы не можем без телевидения ничего донести такому огромному количеству людей. Но и в то же время, телевидение не может без нас, потому что без программ о здоровье не существует ни один канал", - отметила президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Боровова.
Tvzavr является одним из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ. В коллекции сервиса - порядка 50 тысяч единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, среди которых Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущие европейские и российские производители фильмов.
Tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90% доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% - платная. На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 миллионов уникальных пользователей.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.