https://ria.ru/20201215/tsiklon-1589270673.html

На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона

На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона

Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:41

2020-12-15T10:41

2020-12-15T10:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вилючинск

усть-большерецкий район

усть-камчатский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.Ранее сообщалось, что тихоокеанский циклон подошёл к берегам Камчатки 14 декабря. Основной удар стихии пришёлся в ночь с понедельника на вторник. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах наблюдался сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 30 метров в секунду.По данным администрации Петропавловска-Камчатского, коммунальная техника, которая расчищала дороги от снега в круглосуточном режиме, продолжает свою работу. В настоящее время обеспечено бесперебойное транспортное сообщение на основных магистралях – движение пассажирских автобусов и автомобилей осуществляется по всем направлениям. Далее техника приступит к работе в межквартальных проездах и на придомовых территориях.У школьников Петропавловска-Камчатского понедельник и вторник стали выходными днями. Занятия были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.За время циклона происшествий, связанных с его прохождением, не зарегистрировано, сообщает краевой главк МЧС.Вместе с тем, главк МЧС и его подразделения продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. "Подготовлены к развёртыванию пункты обогрева, ведётся контроль за состоянием систем ЖКХ, энергетики, автодорог, а также мониторинг гидрометеорологической обстановки", - сообщают в МЧС.Как отмечают синоптики, циклонический режим погоды сохранится на юге Камчатки ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в Камчатском гидрометцентре.Кроме того, по сообщению Камчатского противолавинного центра, до 17 декабря включительно в регионе сохраняется повышенная опасность схода лавин. Любителей экстремальных видов спорта, туристов, охотников призывают не посещать горные территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, Кроноцкого заповедника, а также вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

https://ria.ru/20201215/pogoda-1589249775.html

https://ria.ru/20201209/primore-1588335322.html

https://ria.ru/20201210/primore-1588558608.html

вилючинск

усть-большерецкий район

усть-камчатский район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вилючинск, усть-большерецкий район, усть-камчатский район, происшествия