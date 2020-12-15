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На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона
На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона
Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:41
2020-12-15T10:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вилючинск
усть-большерецкий район
усть-камчатский район
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.Ранее сообщалось, что тихоокеанский циклон подошёл к берегам Камчатки 14 декабря. Основной удар стихии пришёлся в ночь с понедельника на вторник. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах наблюдался сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 30 метров в секунду.По данным администрации Петропавловска-Камчатского, коммунальная техника, которая расчищала дороги от снега в круглосуточном режиме, продолжает свою работу. В настоящее время обеспечено бесперебойное транспортное сообщение на основных магистралях – движение пассажирских автобусов и автомобилей осуществляется по всем направлениям. Далее техника приступит к работе в межквартальных проездах и на придомовых территориях.У школьников Петропавловска-Камчатского понедельник и вторник стали выходными днями. Занятия были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.За время циклона происшествий, связанных с его прохождением, не зарегистрировано, сообщает краевой главк МЧС.Вместе с тем, главк МЧС и его подразделения продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. "Подготовлены к развёртыванию пункты обогрева, ведётся контроль за состоянием систем ЖКХ, энергетики, автодорог, а также мониторинг гидрометеорологической обстановки", - сообщают в МЧС.Как отмечают синоптики, циклонический режим погоды сохранится на юге Камчатки ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в Камчатском гидрометцентре.Кроме того, по сообщению Камчатского противолавинного центра, до 17 декабря включительно в регионе сохраняется повышенная опасность схода лавин. Любителей экстремальных видов спорта, туристов, охотников призывают не посещать горные территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, Кроноцкого заповедника, а также вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
https://ria.ru/20201215/pogoda-1589249775.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вилючинск, усть-большерецкий район, усть-камчатский район, происшествия

На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона

10:41 15.12.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВездеход МЧС, предназначенный для перевозки людей и оборудования по любой местности
Вездеход МЧС, предназначенный для перевозки людей и оборудования по любой местности - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.
Ранее сообщалось, что тихоокеанский циклон подошёл к берегам Камчатки 14 декабря. Основной удар стихии пришёлся в ночь с понедельника на вторник. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах наблюдался сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
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Вчера, 08:00
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По данным администрации Петропавловска-Камчатского, коммунальная техника, которая расчищала дороги от снега в круглосуточном режиме, продолжает свою работу. В настоящее время обеспечено бесперебойное транспортное сообщение на основных магистралях – движение пассажирских автобусов и автомобилей осуществляется по всем направлениям. Далее техника приступит к работе в межквартальных проездах и на придомовых территориях.
"Основная задача на сегодня – обеспечить подъезд и подход к социальным объектам, расчистку межкварталок, уборку тротуаров и пешеходных дорожек от снега", - приводит пресс-служба мэрии слова главы города Константина Брызгина.
У школьников Петропавловска-Камчатского понедельник и вторник стали выходными днями. Занятия были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.
"Однако ко второй половине дня вторника учебный процесс возобновился. Школьники, которые обучаются во вторую смену, отправились на занятия", - сообщает мэрия.
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9 декабря, 09:14
Трутнев назвал причину долгой ликвидации последствий циклона в Приморье
За время циклона происшествий, связанных с его прохождением, не зарегистрировано, сообщает краевой главк МЧС.
"Проезд по всем дорогам полуострова открыт. Аэропорт города Елизова работает в штатном режиме, готов принимать и отправлять самолёты — решение о выполнении рейсов принимают командиры воздушных судов", - сообщает спасательное ведомство.
Вместе с тем, главк МЧС и его подразделения продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. "Подготовлены к развёртыванию пункты обогрева, ведётся контроль за состоянием систем ЖКХ, энергетики, автодорог, а также мониторинг гидрометеорологической обстановки", - сообщают в МЧС.
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В Приморье отменили режим ЧС, введенный после ледяного циклона
Как отмечают синоптики, циклонический режим погоды сохранится на юге Камчатки ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в Камчатском гидрометцентре.
Кроме того, по сообщению Камчатского противолавинного центра, до 17 декабря включительно в регионе сохраняется повышенная опасность схода лавин. Любителей экстремальных видов спорта, туристов, охотников призывают не посещать горные территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, Кроноцкого заповедника, а также вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВилючинскУсть-Большерецкий районУсть-Камчатский районПроисшествия
 
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