На Камчатке ликвидируют последствия сильного циклона
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюВездеход МЧС, предназначенный для перевозки людей и оборудования по любой местности
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 дек – РИА Новости. Ликвидация последствий сильного циклона, обрушившегося на южные районы полуострова в понедельник, продолжается в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.
Ранее сообщалось, что тихоокеанский циклон подошёл к берегам Камчатки 14 декабря. Основной удар стихии пришёлся в ночь с понедельника на вторник. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, а также в Елизовском, Мильковском и Усть-Большерецком районах наблюдался сильный мокрый снег, а порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
По данным администрации Петропавловска-Камчатского, коммунальная техника, которая расчищала дороги от снега в круглосуточном режиме, продолжает свою работу. В настоящее время обеспечено бесперебойное транспортное сообщение на основных магистралях – движение пассажирских автобусов и автомобилей осуществляется по всем направлениям. Далее техника приступит к работе в межквартальных проездах и на придомовых территориях.
"Основная задача на сегодня – обеспечить подъезд и подход к социальным объектам, расчистку межкварталок, уборку тротуаров и пешеходных дорожек от снега", - приводит пресс-служба мэрии слова главы города Константина Брызгина.
У школьников Петропавловска-Камчатского понедельник и вторник стали выходными днями. Занятия были отменены из-за неблагоприятных погодных условий.
"Однако ко второй половине дня вторника учебный процесс возобновился. Школьники, которые обучаются во вторую смену, отправились на занятия", - сообщает мэрия.
За время циклона происшествий, связанных с его прохождением, не зарегистрировано, сообщает краевой главк МЧС.
"Проезд по всем дорогам полуострова открыт. Аэропорт города Елизова работает в штатном режиме, готов принимать и отправлять самолёты — решение о выполнении рейсов принимают командиры воздушных судов", - сообщает спасательное ведомство.
Вместе с тем, главк МЧС и его подразделения продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. "Подготовлены к развёртыванию пункты обогрева, ведётся контроль за состоянием систем ЖКХ, энергетики, автодорог, а также мониторинг гидрометеорологической обстановки", - сообщают в МЧС.
10 декабря, 11:23В Приморье отменили режим ЧС, введенный после ледяного циклона
Как отмечают синоптики, циклонический режим погоды сохранится на юге Камчатки ещё несколько дней. "Временами возможны осадки, может усилиться ветер на побережьях", - рассказали РИА Новости в Камчатском гидрометцентре.
Кроме того, по сообщению Камчатского противолавинного центра, до 17 декабря включительно в регионе сохраняется повышенная опасность схода лавин. Любителей экстремальных видов спорта, туристов, охотников призывают не посещать горные территории Усть-Большерецкого, Елизовского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, Кроноцкого заповедника, а также вулканы Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.