https://ria.ru/20201215/traktory-1589342724.html
В Кишиневе фермеры заблокировали движение тракторами
В Кишиневе фермеры заблокировали движение тракторами
Молдавские фермеры во вторник в ходе протеста в центре Кишинева заблокировали движение транспорта тракторами, чтобы привлечь внимание к своей акции, передает... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:20
2020-12-15T15:20
2020-12-15T15:23
кишинев
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КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры во вторник в ходе протеста в центре Кишинева заблокировали движение транспорта тракторами, чтобы привлечь внимание к своей акции, передает корреспондент РИА Новости.Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Во вторник они вновь собрались на площади, чтобы в микрофон озвучить свои претензии и требования.Фермеры на тракторах непрерывно гудят клаксонами, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева вплоть до 31 декабря.
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кишинев, в мире
КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Молдавские фермеры во вторник в ходе протеста в центре Кишинева заблокировали движение транспорта тракторами, чтобы привлечь внимание к своей акции, передает корреспондент РИА Новости.
Молдавские фермеры протестуют с 6 декабря, а 9 декабря они получили разрешение на въезд в столицу и разместили около 200 тракторов на площади перед зданием правительства. Участники протеста требуют увеличить размер финансовой компенсации за урожай, который погиб в этом году из-за засухи. Они также сообщили, что намерены оставаться в центре до тех пор, пока власти не пойдут им навстречу. Во вторник они вновь собрались на площади, чтобы в микрофон озвучить свои претензии и требования.
"Мы заблокировали движение по бульвару Штефана чел Маре, но властей ничего не интересует – ни остановка движения, ни наши требования. Пусть к нам присоединятся все те, кто хочет добиться отставки правительства", - заявили организаторы акции.
Фермеры на тракторах непрерывно гудят клаксонами, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания.
Ранее фермеры заявили, что хотят мирно добиться выполнения простых требований: чтобы власти отказались от идеи повысить НДС на сельхозпродукцию с 8% до 12%, а также выделили компенсацию в размере 3 тысячи леев (174 доллара) за каждый гектар земли, где урожай пропал из-за засухи.
Фермерам разрешено продолжать протест в центре Кишинева
вплоть до 31 декабря.