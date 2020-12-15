https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html
Тихановская рассказала, как будут протестовать белорусы
Тихановская рассказала, как будут протестовать белорусы
Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская считает, что уличные акции протеста не прекратятся, белорусы продолжат их в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T20:54
2020-12-15T20:54
2020-12-15T20:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
бельгия
белоруссия
европа
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская считает, что уличные акции протеста не прекратятся, белорусы продолжат их в форме "партизанщины", сообщила во вторник пресс-служба Тихановской.По ее данным, Тихановская провела онлайн-встречу с премьером Бельгии Александром де Кроо.Она призвала Евросоюз поддержать протестующих. "Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу. Мы слышим много обещаний, но за ними хочется видеть конкретные действия", - заявила оппозиционный политик.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов, таким образом протестующие рассчитывают избежать задержаний.Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
https://ria.ru/20201214/belorussiya-1589054470.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, бельгия, белоруссия, европа, в мире