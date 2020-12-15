https://ria.ru/20201215/tikhanovskaya-1589398319.html

Тихановская рассказала, как будут протестовать белорусы

Тихановская рассказала, как будут протестовать белорусы

Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская считает, что уличные акции протеста не прекратятся, белорусы продолжат их в... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T20:54

2020-12-15T20:54

2020-12-15T20:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

бельгия

белоруссия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589215947_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_fd45d4b63b4dd4c17ce110e4813d84c3.jpg

МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская считает, что уличные акции протеста не прекратятся, белорусы продолжат их в форме "партизанщины", сообщила во вторник пресс-служба Тихановской.По ее данным, Тихановская провела онлайн-встречу с премьером Бельгии Александром де Кроо.Она призвала Евросоюз поддержать протестующих. "Помощи Европы прошу не я, а весь народ. Мы рассчитываем на вашу силу. Мы слышим много обещаний, но за ними хочется видеть конкретные действия", - заявила оппозиционный политик.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов, таким образом протестующие рассчитывают избежать задержаний.Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20201214/belorussiya-1589054470.html

https://ria.ru/20201207/tikhanovskaya-1588076543.html

бельгия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, бельгия, белоруссия, европа, в мире