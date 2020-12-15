https://ria.ru/20201215/tekhnologii-1588765739.html

В Якутии появится "Умное село"

В Якутии появится "Умное село"

Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

2020-12-15T08:00

хорошие новости

республика саха (якутия)

хорошие новости

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588742429_0:167:2000:1292_1920x0_80_0_0_3c6e9f7d463ceed62a1779a56773e7ab.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном ситуационном центре каждого поселка и Намского района Якутии. В министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики РИА Новости рассказали о возможностях "Умного села" и планах разработчиков, идущих далеко за пределы Российской Федерации.Проект "Умное село" – это аналог "Умного города", адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан. С помощью интеграции информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также отслеживать за тем, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан."Умное село" также станет подспорьем для администраций муниципальных образований. Набор информационных подсистем, направленных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, позволит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в министерстве.Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигнализация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологический мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обеспечения безопасности. Информация, связанная с инженерными коммуникациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, поможет качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунктов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и туризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную деятельность сельской местности. Основной технологией, используемой для реализации решения, выступает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якутска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструктора для создания решений самого широкого назначения.Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при его создании специалисты использовали международные методы и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчиков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации.Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям.

https://ria.ru/20201202/krov-1586998941.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), хорошие новости, технологии