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https://ria.ru/20201215/tekhnologii-1588765739.html
В Якутии появится "Умное село"
В Якутии появится "Умное село"
Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:00
2020-12-15T08:00
хорошие новости
республика саха (якутия)
хорошие новости
технологии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном ситуационном центре каждого поселка и Намского района Якутии. В министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики РИА Новости рассказали о возможностях "Умного села" и планах разработчиков, идущих далеко за пределы Российской Федерации.Проект "Умное село" – это аналог "Умного города", адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан. С помощью интеграции информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также отслеживать за тем, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан."Умное село" также станет подспорьем для администраций муниципальных образований. Набор информационных подсистем, направленных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, позволит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в министерстве.Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигнализация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологический мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обеспечения безопасности. Информация, связанная с инженерными коммуникациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, поможет качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунктов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и туризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную деятельность сельской местности. Основной технологией, используемой для реализации решения, выступает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якутска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструктора для создания решений самого широкого назначения.Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при его создании специалисты использовали международные методы и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчиков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации.Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям.
https://ria.ru/20201202/krov-1586998941.html
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РИА Новости
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республика саха (якутия), хорошие новости, технологии

В Якутии появится "Умное село"

08:00 15.12.2020
 
© РИА Новости / Павел БедняковМолодой человек со смартфоном
Молодой человек со смартфоном - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Для жителей сел Республики Саха (Якутия) разработают единый веб-сервис "Умное село". Новостные ленты, блоги, системы экологического мониторинга, противопожарные системы, видеонаблюдение, а также информация о перекрытии и ремонте дорог будут собраны в одном ситуационном центре каждого поселка и Намского района Якутии. В министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики РИА Новости рассказали о возможностях "Умного села" и планах разработчиков, идущих далеко за пределы Российской Федерации.
Проект "Умное село" – это аналог "Умного города", адаптированный на малые населенные пункты с учетом бюджета муниципальных образований и населения, координировать его будет районный ИТ-центр. Его создание нацелено на улучшение качества жизни граждан. С помощью интеграции информационных и коммуникационных технологий администрация сможет напрямую взаимодействовать с сообществами и инфраструктурой, а также отслеживать за тем, что происходит в населенном пункте, как он развивается и какие способы позволяют улучшить качество жизни граждан.

"Районные ИТ-центры создаются для того, чтобы ИТ-технологии служили развитию сел и городов республики. Проект "Умное село" получил поддержку как муниципальных властей Намского района, готовых внедрить его в наслегах, так и разработчиков цифровой платформы управления. Таким образом, данный проект может стать пилотом в цифровизации сельских поселений Якутии", – считает министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"Умное село" также станет подспорьем для администраций муниципальных образований. Набор информационных подсистем, направленных на сбор, мониторинг, анализ данных и обработку результатов, позволит более эффективно управлять населенным пунктом, считают в министерстве.
Например, встроенные системы оповещения ГО и ЧС, пожарная сигнализация, мониторинг пожаров и паводков, видеонаблюдение и экологический мониторинг внесут положительные изменения в вопросы обеспечения безопасности. Информация, связанная с инженерными коммуникациями, станциями сотовой связи, ЖКХ, сетями электропитания, поможет качественно решать вопросы инфраструктуры населенных пунктов. А раздел, посвященный культурным учреждениям, медицине и туризму, сможет вывести на новый уровень социально-культурную деятельность сельской местности.
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Основной технологией, используемой для реализации решения, выступает платформа, разработанная компанией-резидентом ИТ-парка Якутска. Она представляет собой программный комплекс в виде конструктора для создания решений самого широкого назначения.
Разработчики прогнозируют проекту большое будущее. Изначально при его создании специалисты использовали международные методы и стандарты, чтобы в дальнейшем тиражировать систему не только на территории России, но и за ее пределами. По словам разработчиков, небольшие населенные пункты за рубежом также не могут себе позволить приобретение дорогостоящих решений по автоматизации.
Планируется, что "Умное село" начнет свою работу с первого квартала 2021 года. Финансирование реализации проекта будет происходить за счет инвестиций компании разработчиков проекта, а также ежемесячной абонентской платы согласно выбранным модулям.
 
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