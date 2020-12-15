https://ria.ru/20201215/tatarstan-1589343943.html

В Татарстане рассказали о заполненности отелей в праздники

В Татарстане рассказали о заполненности отелей в праздники

Татарстан в эти новогодние праздники рассчитывает принять примерно такое же количество туристов, как и годом ранее, загрузка отелей республики на каникулы уже... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:26

2020-12-15T15:26

2020-12-15T15:26

республика татарстан

свияжск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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КАЗАНЬ, 15 дек - РИА Новости. Татарстан в эти новогодние праздники рассчитывает принять примерно такое же количество туристов, как и годом ранее, загрузка отелей республики на каникулы уже сейчас составляет порядка 80%, что также сравнимо с прошлогодней загрузкой, сообщил председатель госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.По информации госкомтуризма Татарстана, в период прошлогодних новогодних праздников с 30 декабря по 8 января республику посетили более 170 тысяч туристов. Наиболее посещаемыми достопримечательностями стали Казанский Кремль и остров-град Свияжск. Средняя загрузка гостиниц республики в каникулы составила 79,6%, в пиковые даты 3-5 января она достигала 97%. Санатории были загружены на 100% в новогоднюю ночь и на 95% во время новогодних каникул."По предварительным данным ассоциации отелей Казани и Татарстана, на сегодняшний день уже высокая загрузка в гостиницах республики, на сегодняшний день она составляет уже порядка 80%. Эта загрузка сравнима с загрузкой на новогодние каникулы прошлого года. На отдельные даты в пиковые дни, например, на 3-5 января загрузка достигала уже порядка 94%", - сказал Иванов журналистам.По его словам, это говорит о том, что в Татарстане на новогодние каникулы будет достаточно большое количество туристов. "Мы ожидаем примерно такое же количество туристов, как в прошлом году", - отметил он.Иванов подчеркнул, что на сегодняшний день Татарстан – один из наиболее комфортных регионов РФ для туристических поездок: работают все объекты показа, туристические центры, предприятия общественного питания. При этом во всех средствах размещения и местах посещения соблюдаются строгие нормы в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора – маски, социальная дистанция, санитайзеры, что позволяет обеспечить максимально безопасный режим посещения.В числе объектов для посещения Иванов назвал традиционные Казанский Кремль, остров-град Свияжск, древний город Болгар, резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы (татарские Дед Мороз и Снегурочка) в Арском районе, а также предложил посетить с двухдневной поездкой один из шести районов республики в рамках программы "1001 удовольствие за выходные".По мнению спикера, высокая загрузка в гостиницах Казани напрямую не связана с введёнными дополнительными ограничениями на период новогодних каникул в Москве и Санкт-Петербурге. Хорошая инфраструктура, много точек посещения, украшенная Казань в последние годы стабильно привлекают в столицу большой поток туристов.Дополнительным стимулом для посещения Татарстана глава госкомтуризма республики назвал участие региона в программе субсидируемых межрегиональных авиаперевозок, в рамках которой в январе появится большее количество новых авиарейсов. По его словам, по комфортным ценам в Казань можно будет теперь прилететь из Архангельска, Астрахани, Барнаула, Брянска, Волгограда, Калуги, Липецка, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Челябинска, Ярославля, ранее на таких условиях осуществлялись перелеты только из Кемерово, Перми, Ростова-на-Дону, Тюмени.

https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html

https://ria.ru/20201201/tatarstan-1587214315.html

свияжск

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свияжск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика татарстан (татарстан), казань, общество